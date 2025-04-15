HVL／甲級決賽移師屏東體育館 24日恢復比賽

113學年度高中排球聯賽甲級決賽日前因場地有安全疑慮問題而延後舉辦，高中體總今天表示，確定將於4月24日、25日在屏東縣立體育館恢復比賽。

高中排球聯賽HVL甲級決賽原訂於4月11日至13日在彰化縣立體育館舉行，沒想到經過首日賽事後，高中體總例行檢查發現場地有塌陷問題，儘管連夜補強，場地狀況仍有安全疑慮，考量保護選手，高中體總決定延期後兩天賽事。

高中體總今天透過公告表示，與參賽學校開會研商後，預計將4月12日、13日的賽事延至4月24日、25日在屏東縣立體育館舉辦。高中體總秘書長朱彩鳳接受中央社採訪時透露，必須在5月上旬的甄試前完成比賽，加上近期適逢雙職籃TPBL、P.LEAGUE+及雙北市界壯年運動會籌備，增添國內體育館借用的難度。

球員比賽安全無虞前提下，朱彩鳳指出，日前與參賽學校討論時開出兩個方案，其一是在平日舉行，搭配電視轉播、鷹眼挑戰系統，其二則是假日舉行，不過沒有電視轉播、鷹眼挑戰系統，最後多數學校選擇平日方案，因而選定在屏東體育館舉行。

朱彩鳳提到，選擇場地時讓學校加入參與，就是想知道他們比較重視哪些項目，「我們還跟屏東縣政府協調，包含空出場佈、前一天各隊適應場地時間。」

已創下校史最佳成績的男子組頭號種子龍津高中，4強將與傳統強權豐原高商正面交鋒，力拚冠軍戰門票，尋求校史首冠，另外華僑高中則與內湖高工爭奪另一張冠軍賽門票；女子組部分，由衛冕軍東山高中對決鶯歌工商，另一邊則是華僑高中面對內湖高中。