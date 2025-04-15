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桌球世界盃／延續台將完美勝率 鄭怡靜直落4解決19歲韓將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

身為ITTF世界盃桌球賽壓軸登場的台將，我國「一姊」鄭怡靜今天延續隊友們的首戰百分百勝率，直落4拍下南韓19歲小將金娜英，在分組賽開出紅盤。

ITTF世界盃桌球賽昨天點燃戰火，賽事只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽：昨天先出賽的馮翊新、「柚子」高承睿和女將簡彤娟及黃怡樺都開出紅盤，今天先出賽的「小林同學」林昀儒也連拿4局迎接首勝。

最後出場的鄭怡靜，面對年僅19歲的金娜英，首局一度8：9落後，不過連拿3分下仍以11：9先下一城；第二局鄭怡靜也挺過局末9：9壓力，局點時直接發球得分，以11：9再下一城。

第三局鄭怡靜的發球在關鍵時刻再度發揮，加上擦邊球幫忙，6：6後的6分就拿下5分，以11：7拿下；第四局鄭怡靜在7：8落後下喊出暫停，恢復比賽後上演逆轉勝，以11：9拿下勝利，讓連吞2敗的金娜英結束今年世界盃。

中華隊6名選手都打下首戰勝利，接續第2戰都是晉級關鍵戰，馮翊新將碰世界排名高居第6的法國名將勒布朗（Félix Lebrun），高承睿戰斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），簡彤娟要對決中國大陸「世界球后」孫穎莎，黃怡樺將碰日本好手伊藤美誠。

「小林同學」林昀儒下戰將和36歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭晉級資格，鄭怡靜分組賽最終戰要碰泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）。

林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜

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