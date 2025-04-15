全中運／台南「小蠻牛」陳冠守拚復仇 放眼國際職業賽

雖然僅有167公分、57公斤的普通身材，但台南長榮中學網球選手陳冠守已經締造許多項台灣第一紀錄，包括去年世界中學生運動會囊括男單、男團雙金外，目前世界青少年排名28是個人新高，今年台南全中運陳冠守將尋求復仇，爭奪第二面全中運男單金牌。

陳冠守早在幼稚園時就跟著被送來打球的姐姐在場邊玩球，被慧眼識英雄的教練鄭偉揚相中，從幼稚園大班就開始接受訓練，鄭偉揚說：「冠守心臟特別大，從來不會緊張，非常享受於比賽，並且喜歡向強者挑戰，所以，我們從8歲就越級打10歲組，10歲組越級打12歲組，最後12歲時越級打14歲至今，也塑造出更強勢的打法。」

對於陳冠守喜歡向更強的人挑戰的球風，鄭偉揚表示，「因為他小時個子較矮，時常受到欺侮，養成勇於向更強的人挑戰的心態。」左手持拍的陳冠守最喜歡的球員恰巧是「蠻牛」納達爾（Rafeal Nadal），鄭偉揚透露，儘管陳冠守的打法有做過修改，與納達爾的上旋打法不太一樣，但球的特色便是又快又旋，可以叫他「台灣小蠻牛」。

陳冠守過去穩定度不足，去年全中運高中男單首輪還意外以6：8負於高雄新莊高中的周曉風，他明顯不滿足於這個成績，試圖在今年全中運尋求復仇，要打下個人繼112年全中運之後的個人第二面男單金牌。

陳冠守在去年去了中國大陸青島接受過去的台南學長尤承宇的三周調整後獲得重生，並且協助陳冠守在去年10月成功打下世中運的網球雙金，跟去年做對比，陳冠守說：「去年全中運時還真的蠻弱的，感覺這一年真的差很多，自己在各方面都有明顯進步。」

因為在同儕已經沒有能夠對練的對象，陳冠守必須想辦法盡量去跟台灣一線的職業球員對打的機會，他說：「只要曾俊欣一回到國內打電話給我陪練，我就會立刻上台北去跟曾俊欣對打，去年台維斯盃也成為中華隊對練的對象，跟他們打球可以讓我有更多的進步。」