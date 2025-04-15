全大運／長榮大學首度承辦 奧運國手參戰備戰世大運

114年全國大專校院運動會將於4月27日在長榮大學開幕，也是該校首度承辦此賽事，由於今年適逢世大運年，不少我國好手都將參賽以戰養戰，包括桌球林昀儒、高承睿，游泳王冠閎、體操丁華恬、蕭佑然等奧運國手都出現在報名名單上。

今年全大運將在長榮大學舉行，並以「挑戰巔峰．競在手中」作為賽事主題，傳遞對年輕世代的期待，在今天記者會上體育署署長鄭世忠表示，全大運不僅是教育部推動體育教育的重要運動賽事，也是競技運動新秀崛起的舞台，近年我國好手在奧運、亞運、世大運屢創佳績，大專運動員都扮演舉足輕重的角色。

這也是長榮大學史上第一度承辦全大運賽事，校長李泳龍表示，長榮大學以最用心的態度籌辦今年全大運，希望每位選手都能在賽場上全力發揮，讓全台看見大專運動員的努力與成就，「全大運不僅是競技舞台，更是一場青春與榮耀的盛典，邀請全台民眾共同投入這場熱血盛會，見證選手挑戰自我、綻放光芒的光榮時刻。」

今年全大運不僅推出吉祥物「路修斯」，還邀請《台灣尚勇》創作團隊、金鐘獎音樂人吳坤龍與灰姑娘音樂製作團隊，共同打造全大運專屬主題曲《挑戰巔峰．競在手中》，並於記者會現場首度播放。

今年全大運共計有21種運動種類競賽將登場，加上適逢世大運將於7月在德國萊茵魯爾舉行，我國不好少手都將參賽驗收訓練成果，包括田徑林昱堂、競技體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，射箭湯智鈞，拳擊甘家葳，舉重方莞靈等巴黎奧運國手都報名參賽。

其中身為全大運地主的長榮大學舉重好手廖怡慈表示，今年將以挑戰亞運第二階段培訓標（225公斤）為目標，過去多在台北求學的她來到長榮大學已經一年多，「來到這邊後學校對選手非常的好，就像是家人一樣對待，也推薦大家來比賽之餘，也能品嚐看看學校附近有名的蒜頭飯。」