桌球世界盃／直落4輕取地主 林昀儒下戰強碰奧恰洛夫爭晉級資格

「小林同學」林昀儒今天在ITTF世界盃桌球賽迎接首戰，面對沒有世界排名的地主陳梓賢，林昀儒輕鬆以直落4拿下勝利，下戰將和36歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭晉級資格。

ITTF世界盃桌球賽昨天點燃戰火，賽事只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽；世界排名15的林昀儒在男單第14組領銜，今天碰陳梓賢打得輕鬆，前兩局各只讓對手拿到1分和4分，第三局在1：4落後下連拿8分逆轉，以11：6連下3局，第四局又有幸運球加持拿到賽末點，最終以11：7收下勝利。

奧恰洛夫目前世界排名23，昨天碰陳梓賢也是連拿4局，下場和林昀儒的對決就是晉級決定戰；兩人對戰紀錄由林昀儒取得6勝3敗優勢，但其中一敗就是東京奧運銅牌戰，林昀儒錯過4個賽末點下與銅牌擦身而過。

中華隊今年共有3男、3女獲得資格，首日登場的馮翊新、「柚子」高承睿和女將簡彤娟及黃怡樺都開出紅盤；馮翊新接續將碰世界排名高居第6的法國名將勒布朗（Félix Lebrun），高承睿將戰斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），簡彤娟第2戰要對決中國大陸「世界球后」孫穎莎，黃怡樺要碰日本好手伊藤美誠。

壓軸登場的「一姊」鄭怡靜和韓國金娜英及泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）同組，預計今天下午5點40分對決碰金娜英。