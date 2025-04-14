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桌球世界盃／馮翊新下剋上開紅盤 高承睿直落4過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高承睿。報系資料照
高承睿。報系資料照

ITTF世界盃桌球賽今天點燃戰火，最後一刻遞補出賽的我國男將馮翊新開出紅盤，接棒上陣的「柚子」高承睿也以直落4搶下分組賽首勝，今天出賽的2位女將簡彤娟和黃怡樺也搶下局數優勢，為爭取唯一分組出線資格奠定好的開始。

桌球世界盃只有單打項目，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽。

今天率先登場的22歲好手馮翊新，生涯首度踏上世界盃舞台，世界排名60的他面對世界排名33的丹麥林德（Anders Lind），上演「下剋上」戲碼，只有第2局讓出，以11：8、6：11、11：3、11：9搶下勝利，下戰將強碰世界排名高居第6的法國名將勒布朗（Félix Lebrun）。

連兩年參賽的高承睿，分組和紐西蘭潘尼亞（Alfred Dela Pena）及斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic）同組；世界排名26的「柚子」今天碰世界排名111的潘尼亞沒遇太大，以11：6、11：7、11：5、11：7收下勝利。

我國男單代表還有世界排名15的「小林同學」林昀儒，他和「一姊」鄭怡靜都將在明天迎接首戰。

女將率先上場的巴黎奧運國手簡彤娟，對上加拿大華裔球員張墨也以11：8、11：8、11：8、8：11奪勝，下戰將對決中國大陸「世界球后」孫穎莎。

今天擔任台將壓軸的40歲老將黃怡樺，面對紐西蘭華裔小將林若思（Jocelyn Lam）打得強勢，前兩局各只讓對手拿下1分，第三局再以11：5拿下；第四局林若思先取得3：0優勢，擦網幸運球加持取得4：1領先，不過黃怡樺連拿5分逆轉，最終仍以11：8收下直落4的勝利。

林昀儒 簡彤娟 高承睿

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