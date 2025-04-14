桌球／ITTF世界盃 小將馮翊新預賽首戰開紅盤
ITTF男、女世界盃桌球賽今天在澳門開打，台灣男子小將馮翊新在分組賽首戰，以11比8、6比11、11比3、11比9擊敗丹麥選手林德（Anders Lind），順利開出紅盤。
現年22歲、世界排名第60名的馮翊新，生涯首度對壘世界排名第33名的林德。
首局開打後馮翊新和對手多次拉鋸，不過他在5比6落後時，一口氣連得4分超前比數，順利收下首局；第2局馮翊新因為失誤過多，被對手追回一局。
第3局馮翊新重整旗鼓，開賽就連得7分打趴對手，順利取得2比1的聽牌優勢；關鍵第4局，馮翊新又在6比8落後時展現韌性，連得4分，不但超前比數，還取得2個賽末點，最終順利拿下。
馮翊新在分組預賽被排在第8組，同組的除了林德外，還有世界排名第6的法國好手李布隆（FelixLebrun）。
國際桌球總會（ITTF）舉辦的男、女世界盃桌球賽，只舉行單打項目，台灣有男子林昀儒、高承睿、馮翊新，女子鄭怡靜、簡彤娟、黃怡樺，共6人參賽。
賽制男、女都各分為16組，每組3人，預賽循環打完後，取分組第1晉級16強淘汰賽。
今天晚場賽事，還有簡彤娟對上加拿大華裔球員張墨、高承睿對上紐西蘭的潘尼亞（Alfred DelaPena）、黃怡樺對上紐西蘭華裔小將林若思（JocelynLam）。
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