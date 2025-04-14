快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

桌球／ITTF世界盃 小將馮翊新預賽首戰開紅盤

中央社／ 台北14日電
馮翊新。新華社
馮翊新。新華社

ITTF男、女世界盃桌球賽今天在澳門開打，台灣男子小將馮翊新在分組賽首戰，以11比8、6比11、11比3、11比9擊敗丹麥選手林德（Anders Lind），順利開出紅盤。

現年22歲、世界排名第60名的馮翊新，生涯首度對壘世界排名第33名的林德。

首局開打後馮翊新和對手多次拉鋸，不過他在5比6落後時，一口氣連得4分超前比數，順利收下首局；第2局馮翊新因為失誤過多，被對手追回一局。

第3局馮翊新重整旗鼓，開賽就連得7分打趴對手，順利取得2比1的聽牌優勢；關鍵第4局，馮翊新又在6比8落後時展現韌性，連得4分，不但超前比數，還取得2個賽末點，最終順利拿下。

馮翊新在分組預賽被排在第8組，同組的除了林德外，還有世界排名第6的法國好手李布隆（FelixLebrun）。

國際桌球總會（ITTF）舉辦的男、女世界盃桌球賽，只舉行單打項目，台灣有男子林昀儒高承睿、馮翊新，女子鄭怡靜、簡彤娟、黃怡樺，共6人參賽。

賽制男、女都各分為16組，每組3人，預賽循環打完後，取分組第1晉級16強淘汰賽。

今天晚場賽事，還有簡彤娟對上加拿大華裔球員張墨、高承睿對上紐西蘭的潘尼亞（Alfred DelaPena）、黃怡樺對上紐西蘭華裔小將林若思（JocelynLam）。

林昀儒 簡彤娟 高承睿

延伸閱讀

桌球／馮翊新WTT太原挑戰賽8強止步 力拚世界盃首秀

桌球／用「喊聲」挺林昀儒 場邊教練王翊澤：有幫助就拚命喊

桌球／奧運桌球增至6項目 林昀儒：雙打會放更多心力

桌球／世錦賽5月登場 林昀儒、鄭怡靜混雙再度合拍

相關新聞

桌球／ITTF世界盃 小將馮翊新預賽首戰開紅盤

ITTF男、女世界盃桌球賽今天在澳門開打，台灣男子小將馮翊新在分組賽首戰，以11比8、6比11、11比3、11比9擊敗丹...

全中運／台南開幕傳出黃牛票 體育局嚴查祭重罰

全國中等學校運動會將在4月19日登場，開幕典禮推出超強卡司表演節目，近日傳出有心人士在路兜售黃牛票，體育局提醒民眾，開幕...

全中運／去年台南唯一田徑金牌 郭思岑一人武林續拚前3

「酒窩女孩」郭思岑在去年台北全中運，在國女組5000公尺競走為台南拿下唯一田徑金牌，今年全中運台南當家作主，在台南二中前...

NFL／二刀流杭特完成度高 當外接手更合適

今年NFL選秀最受矚目的選手，莫過於罕見的「二刀流」好手，科羅拉多大學的外接手兼角衛，2024海斯曼獎得主杭特（Trav...

美國名人賽／史上第6人生涯大滿貫 麥克羅伊激動：美夢成真

北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊今天在年度四大賽首戰美國名人賽最終回合，靠著延長賽的「再見博蒂」，以低於標準11桿的277桿奪...

美國名人賽／麥克羅伊延長賽勝出奪冠 終圓生涯大滿貫

北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天在美國名人賽（The Masters）在完成生涯大滿貫後激動落淚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。