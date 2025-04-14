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全中運／台南開幕傳出黃牛票 體育局嚴查祭重罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全中運開幕典禮黃牛票蠢蠢欲動，南市體育局將嚴格查緝並祭出重罰。圖／南市體育局提供
全中運開幕典禮黃牛票蠢蠢欲動，南市體育局將嚴格查緝並祭出重罰。圖／南市體育局提供

全國中等學校運動會將在4月19日登場，開幕典禮推出超強卡司表演節目，近日傳出有心人士在路兜售黃牛票，體育局提醒民眾，開幕典禮門票採實名制驗證進場，購買他人轉售的黃牛票不但無法進場，更恐被詐騙分子盯上，將嚴格查緝並祭出重罰。

體育局表示，全中運開幕典禮提供5570張免費門票索取，開放當日不到30分鐘就已額滿，未取到票的民眾，當天現場仍有開放現場候補，並於亞太棒球場室內投打練習場提供大螢幕直播，歡迎民眾到現場感受開幕典禮熱鬧氛圍。體育局嚴正警告販售黃牛票是違法行為，並呼籲民眾勿貪圖暴利以身觸法、拒絕購買來路不明的票券，應共同抵制，歡迎民眾踴躍至檢舉黃牛專區檢舉，一同守護大眾權益。

全中運開幕典禮演出陣容包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、全方位創作唱跳男團U:NUS等超強卡司，為杜絕黃牛票，採實名制一券ㄧ人進場，出示原APP內之票券可免附證明；如以截圖、列印者，將憑身分驗證，因此購買來路不明的黃牛票，恐因取得無效票券或身分無法驗證而被拒絕進場。

體育局表示，依據「運動產業發展條例」第24-1條第2項規定，販售黃牛票，按票券張數，可罰每張票券1萬8000元以下罰鍰。依同條第3項規定，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證，處3年以下有期徒刑，或併科3百萬元以下罰金。體育局檢舉黃牛專區112sport.tainan@gmail.com。

全中運開幕典禮黃牛票蠢蠢欲動，南市體育局將嚴格查緝並祭出重罰。圖／南市體育局提供
全中運開幕典禮黃牛票蠢蠢欲動，南市體育局將嚴格查緝並祭出重罰。圖／南市體育局提供

運動產業發展條例 體育 黃牛

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