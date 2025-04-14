全中運／去年台南唯一田徑金牌 郭思岑一人武林續拚前3

「酒窩女孩」郭思岑在去年台北全中運，在國女組5000公尺競走為台南拿下唯一田徑金牌，今年全中運台南當家作主，在台南二中前亞青短跑國手吳合進教練領軍下，除了剛升進高一的郭思岑之外，剛在春季盃高男組400公尺飆下新紀錄的陳喜亮，都是捍衛地主獎牌的重要選手。

金城國中是台南田徑的傳統學校，升到高中會就分散到北門、新豐或台南二中等學校，去年台北全中運僅靠著「酒窩女孩」郭思岑在國女組5000公尺競走以24分35秒79打破大會紀錄，摘下唯一1金，郭思岑自己也很訝異的說：「雖然賽前就覺得有機會，但能拿下人生全中運首金還是很特別，我想可能是我都跟男生一起訓練所致吧。」

雖然161公分、53公斤身材袖珍，但郭思岑卻比其他人更耐得住枯躁的競走訓練，國小練扯鈴，卻因為在操場練習時，看到有人在練田徑覺得很帥後，郭思岑在小5時主動跟田徑教練爭取進入田徑隊，她笑說：「剛開始跑200公尺，但我跑不快，後來只好改練競走。」

去年國三的金牌也成為郭思岑人生的轉捩點，她說：「本來想高中生就放棄訓練去唸書，但這面金牌和破大會紀錄的成績，讓我覺得以乎自己真的有些天份，才決定升高中後繼續接受訓練。」

升到國中後，郭思岑還有隊友一同訓練，但去年升到台南二中後全隊就只剩下她一人在專攻競走，而且台南二中是以學業為主，平常上到下午4點半才下課，熱身完後約5點才開練，每天只有1小時的訓練時間，郭思岑必須頂住課業壓力外，更需要有效率的把握有限的練習時間。

台南二中田徑教練吳合進曾是連兩屆田徑亞青國手，專攻100、200公尺短跑，他說，他也非常看重選手的自主性，他說：「競走是一個很枯躁的訓練，但思岑就是一位很會自我要求的選手，只要我排定的課表，她就會乖乖的完成，雖然我們周六、日都是休息，但她自己都還是會去做自主訓練。」

雖然從去年國女組5000公尺競走，到今年升上高中組長度增加為1萬公尺，郭思岑說：「因為到高中時只剩我一個人訓練，訓練時間也減少不到過去的一半，訓練方式也在做調整，而且比賽的距離也增加了一倍，我今年全中運以前三為目標。」

但台南市體育局積極培植市內競走的實力，今年2月還邀請了日本三屆奧運國手、曾三度奪下亞洲競走冠軍的喜多真裕美到台南指導基層選手，接著今年3月和全中運期間會三度力邀喜多真裕美到場指導台南市選手，其中郭思岑自然是培植的重點選手，她說：「喜多2月來台時有叫我們示範競走動作，一直鼓勵我說，『很棒、很棒』，感覺讓我多了很多自信，同時技術上也收獲很多。」