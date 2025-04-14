美國名人賽／史上第6人生涯大滿貫 麥克羅伊激動：美夢成真
北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天在年度四大賽首戰美國名人賽最終回合，靠著延長賽的「再見博蒂」，以低於標準11桿的277桿奪冠，成為高爾夫史上第6名完成生涯大滿貫的球員。
麥克羅伊前3回合分別繳出72、66、66桿的成績，最終回合意外陷入亂流，全場抓6博蒂、吞3柏忌、2個雙柏忌，繳出高於標準1桿的73桿，並以4回合277桿，和羅斯（Justin Rose）打入延長賽。
幸好，延長賽選在球場第18洞舉行，麥克羅伊順利抓博蒂，如願披上冠軍綠夾克。
根據美聯社報導，麥克羅伊成為高爾夫史上，第6名完成生涯大滿貫的球員（美國名人賽、美國公開賽、PGA錦標賽、英國公開賽等四大賽冠軍）；最近一次達成此記錄的，是2000年的老虎伍茲（Tiger Woods）。
麥克羅伊激動表示：「這真的是夢想成真的一天，為了這一天我等了好久，也努力了好久。」隨後他感性地對自己4歲的女兒說道：「永遠不要放棄自己的夢想，永遠不要。」
笑納420萬美元冠軍獎金的麥克羅伊，前一次獲得4大賽金盃，已是2014年的PGA錦標賽，他整整等了10年又249天，才在今天正式圓夢。
麥克羅伊也是男子高爾夫史上，繼「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）、老虎伍茲之後，第3名完成生涯四大滿貫且同時拿過號稱「第5大賽」球員錦標賽冠軍的名將。
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