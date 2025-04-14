美國名人賽／麥克羅伊延長賽勝出奪冠 終圓生涯大滿貫

北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今天在美國名人賽（The Masters）在完成生涯大滿貫後激動落淚。他在延長加洞賽險勝羅斯，終於拿下所有大滿貫賽的冠軍。

綜合法新社與路透社報導，麥克羅伊今天穿上代表美國名人賽冠軍的綠夾克，成為史上第6名完成高球四大滿貫賽的職業球員，在他之前僅有尼克勞斯（Jack Nicklaus）、老虎伍茲（Tiger Woods）、普萊耶（Gary Player）、薩拉森（Gene Sarazen）與霍根（Ben Hogan）5人，他也是首位有此成就的歐洲球員。且距離前一位完成大滿貫的老虎伍茲已經相隔25年。

麥克羅伊除今年的美國名人賽，過去也曾在2011美國公開賽，2012、2014的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA），以及2014英國公開賽等四大滿貫賽事拿下冠軍。

世界排名第2的麥克羅伊雖然在最後一輪3度錯失領先優勢，但終於終結長達11年的大滿貫冠軍荒，含淚奪下與他擦肩而過的綠夾克。

他說：「這是我第17次來到這裡。我之前還以為這輩子不會有這麼一刻。能夠稱自己是名人賽冠軍，我感到既激動又自豪。」

麥克羅伊需要在第72洞打出標準桿才能獲勝，他在標準桿4桿的第18洞將球擊入果嶺旁沙坑，將球救起至離洞口5英尺處，但隨後錯過緊張且有望創造歷史的平標準桿推桿，球來到洞口左側，觀眾發出陣陣嘆息；另一方面，羅斯（Justin Rose）從20英尺外抓到小鳥，雙方進入延長加洞賽。

延長加洞賽在第18洞開打，羅斯將球擊到距洞口15英尺，但麥克羅伊第2桿卻打上只離洞口4英尺處。最後一推麥克羅伊終於圓夢，先前他已10次試圖在名人賽完成生涯大滿貫但都失敗，球進後他的情緒爆發了。

在觀眾歡呼聲中，麥克羅伊抱住頭跪倒在地，將頭埋在第18洞果嶺上開始哭泣。

北愛爾蘭高球名將麥克羅伊在完成生涯大滿貫後激動落淚。 歐新社

「我想說，從2011年開始，我已經準備14年，感覺那時候我本來可以達成某些成就。」

這位35歲選手經歷惡夢般的開局，後9洞的崩盤以及第72洞的柏忌，但最終以史詩般的方式逆襲，贏得職業生涯第5座大滿貫冠軍。

不過對羅斯來說是另一次的名人賽心碎，他在2017年的延長賽輸給賈西亞（Sergio Garcia），如今已是3度在奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National）以亞軍飲恨。