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台新女子路跑萬人參與 彭雪芬領跑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台新金控董事長夫人彭雪芬（左三）與基隆市副市長邱佩琳（左二）、永齡基金會執行長郭曉玲（右四）、台新銀行個金事業總處執行長包國儀（右一）、台新投顧董事長洪素珍（右二）一起參與2025台新女子路跑，為認真的女性加油。 台新金控／提供
台新金控董事長夫人彭雪芬（左三）與基隆市副市長邱佩琳（左二）、永齡基金會執行長郭曉玲（右四）、台新銀行個金事業總處執行長包國儀（右一）、台新投顧董事長洪素珍（右二）一起參與2025台新女子路跑，為認真的女性加油。 台新金控／提供

二○二五台新女子路跑周日登場，並由台新金控董事長夫人彭雪芬親自領跑，吸引逾萬名女性集聚賽道，場面美麗壯觀；彭雪芬今年再度共襄盛舉，鼓勵女性透過跑步激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

台新銀行已連續八年冠名贊助這場全台最大規模的女子路跑盛會，今年再度攜手台新證券、台新人壽共同投入，鼓勵女性勇於挑戰、盡情奔跑，擁抱健康自信的生活方式。

台新銀行一九九五年推出台灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」，長期支持女性發展，除贊助女子高爾夫球選手、空手道女將，更連續八年冠名贊助台新女子路跑，打造少見的女性專屬運動舞台。今年首度邀請「永齡基金會」共同參與，旗下永齡女力計畫關注女性賦權議題，並於去年起啟動「永齡媽媽築夢家」徵件計畫，鼓勵大眾提出多元就業的解方，協助更多媽媽克服挑戰重回職場或創業。

台新銀行表示，路跑賽事不僅是速度與體能考驗，也是女性展現自信的重要舞台，未來也將持續邀請所有女性在日常生活中「為自己而跑」，奔向更勇敢、更美好的自己。

台新統計，今年有逾萬名女性報名，不少跑者揪閨蜜一起團報，最多報名人數高達九十五人，贏得本屆「台新瑰密獎」，獲得台新信用卡刷卡金三萬元獎勵。台新銀行今年也邀請「大同育幼院」及「中華視障路跑運動協會」女性跑者參與，展現不同女性群體的堅韌精神。

自信 舞台 路跑

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