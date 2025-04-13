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全中運／肩負復興「台南幫」重任 郭冠宏紀錄破不停

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭冠宏瞄準全中運金牌，全力出擊。圖／台南市體育局提供
郭冠宏瞄準全中運金牌，全力出擊。圖／台南市體育局提供

桌球一向是台南體育界的重中之重，其中「台南幫」第六代的16歲小將郭冠宏，在今年1月闖進WTT馬斯開特挑戰賽男單4強後，世界排名升至世界第92，首度挺進世界百大，刷新了台灣桌壇新猷後，已經成為桌球「台南幫」少康中興的主角。

有球迷將當選過成人國手的為準，將桌球「台南幫」從民國67年吳文嘉、黃慧傑的出現列為「台南幫」第一代之後，在民國78年達到最高峰，12名國手就有多達8人來自台南，但到民國108年之後陷入低潮，每年都只有一位台南球員入選國手，一直到今年郭冠宏如慧星出現後，重新點燃了「台南幫」桌球的新希望。

年僅16歲郭冠宏在今年初馬斯開特挑戰賽從資格賽一路殺進4強，收穫155分積分，排名從191大幅竄升至世界第92，郭冠宏以未滿16歲4個月年齡打破了林昀儒16歲8個月，成為台灣桌壇史上最年輕進入世界排名前100的男子選手。

很少人知道，郭冠宏其實最早是先學鋼琴、小提琴，而且家學淵源，郭媽在台南永康區開設音樂教室，但郭爸王德原透露：「冠宏坐不住，幼稚園大班就送去永康桌訓參加樂樂班，一周才打一次，但沒想到郭董（指郭冠宏）從此迷上桌球的小白球，到小三、小四時就送去台南桌球館訓練。」從此，讓郭冠宏也掛上「台南幫」 的血統。

郭冠宏的啟蒙教練是永康桌訓的陳寶祥教練，一遇小郭硬驚為天人，直呼怪獸級天賦，果然在2022年僅僅國一生就以13歲又2個月的年紀，打破江宏傑與林昀儒的紀錄，成為台灣史上最年輕的成人國手後，就不斷地用紀錄寫日記；去年國二時順利打下全中運國男單打金牌，接著在全國錦標賽決賽擊退彭王維，再改寫林昀儒的紀錄成為46年來最年輕的全國男單冠軍，更在三月底的世界成人排名衝到世界第86。

郭冠宏已經被視為不僅是台南更是台灣桌球的未來，執著專注是他得以晉級成「怪物級」表現的關鍵。郭冠宏的投入，甚至連家人都要幫忙踩煞車，喜歡用「郭董」來稱呼郭冠宏的郭爸說：「郭董不休息已經是基本操作，不過我們會幫他強制關機，不准他打太久。」

屢屢刷新台灣桌壇的紀錄，教練黃聖盛更稱讚郭冠宏的戰略意識，他說：「冠宏除了他的左拍反手擰的技術特別突出之外，更重要是他的戰略意識幾乎跟我同步，在比賽時我們談到戰略戰術時，我們竟然可以想得幾乎是一模一樣，這對一名只有16歲小孩來說非常難得，也可見他也有時常在用腦在想比賽，這種戰略思維也是他的天份，彷彿就是刻在他的DNA上。」

郭冠宏也是完全在台南桌球館上的本土訓練所獲得的成長和突破，他自己也很清楚身上所承擔的復興「台南幫」重任，他點點頭輕聲的說：「我知道，我會努力的，但全中運也不能放太輕鬆，我的目標就是金牌。」

郭冠宏（左）準備為台南市留下全中運金牌。圖／台南市體育局提供
郭冠宏（左）準備為台南市留下全中運金牌。圖／台南市體育局提供

全中運 林昀儒 郭冠宏

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