企業排球／甘可慧奪女子組MVP 學習成為領導者

中央社／ 台北13日電
企業20年甲級男女排球聯賽本季首度新增最有價值球員（MVP）獎項，女子組由效力於台北鯨華的甘可慧（圖）獲得殊榮，她13日出席頒獎典禮。中央社
企業20年甲級男女排球聯賽本季首度新增最有價值球員（MVP）獎項，女子組由效力於台北鯨華的甘可慧（圖）獲得殊榮，她13日出席頒獎典禮。中央社

企業20年甲級男女排球聯賽今天舉行頒獎典禮，效力於台北鯨華的甘可慧勇奪女子組最有價值球員（MVP）。她笑說，本季成長最多的是學習成為領導者。

本季企業甲級男女排球聯賽首度新增MVP獎項，男子組由連莊隊的洋將施琅拿下，女子組則由台北鯨華的甘可慧獲得殊榮。

甘可慧今天盛裝出席頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，很意外得到這個獎項，起初得知自己獲獎還納悶「為什麼會有這個獎項？」

甘可慧自評，上半季沒有打得很好，因為好幾場比賽只拿到個位數得分，彷彿一個檻在她心中，甚至讓她萌生實力只有到這樣的想法，不過隨著與隊友積極溝通、主動要球，幫助她逐漸突破，也幫助台北鯨華摘下3年內第2座冠軍。

本季學習最多的是當一名領導者，甘可慧笑說，在場上必須多講話、多向隊友微笑，她接下來將加入台灣女排培訓隊，積極備戰7月在德國舉行的世界大學運動會，她期許今年目標力拚分組前2名，取得8強門票。

值得一提的是，桃園台灣產險的劉昱麟勇奪最佳邊線攻擊球員，生涯首度獲得排球企聯個人獎項，乙組出身的他，大學選擇挑戰甲組，並克服接發球不到位的難關，如今更入選台灣男排培訓隊，劉昱麟以自身例子鼓勵乙組球員，「只要努力都會有自己的一片天。」

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