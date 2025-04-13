路跑／金牌拳后林郁婷鳴槍 台新女子路跑香香起跑

TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑今天清晨在台北市政府市民廣場開跑，巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷特別出席擔任3公里賽事的鳴槍嘉賓，為專屬女跑者的「香香路跑」增添女力，傳達遇上困難、挫折從不放棄的精神。

今年台新女子路跑吸引萬名跑者報名，賽事今天在北市政府體育局專門委員呂生源、中華民國路跑協會理事長郭國雄、中華民國路跑協會秘書長陳華恒、台新銀行產業金融處處長陳柏如及大漢集團董事長秦熙嶽等鳴槍下揭開序幕，最終半程馬拉松組由游雅君以1小時22分鐘23秒摘下后冠，10公里組由蔡欣諭以39分49秒率先衝線。

游雅君提到，今天天氣涼爽，對成績相當滿意，「賽後還有玫瑰花束跟西裝帥哥幫我掛牌，氛圍營造的很浪漫。」

2024年半程馬拉松第100名完賽時間落在1小時54分04秒，今年台新女子路跑為鼓勵女孩們衝出佳績，特別加入「千金小姐」獎勵計劃，半程馬拉松及10公里組總成績前100名，各別可以獲得1000及500元的激勵獎金；今年半程馬拉松第100名完賽時間為1小時44分31秒，推進將近10分鐘10公里則推進5分38秒。

TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑今天清晨在台北市政府市民廣場開跑。圖／中華民國路跑協會提供

台新銀行連續8年冠名贊助女子路跑，盼透過路跑讓女性展現出最好的自己；過去大獲好評的「台新瑰密獎」獎項，2025年依然持續增設，今天台新戰神啦啦隊Taishin Wonders也特別到場為3K組跑者們熱力應援，台新金控董事長夫人彭雪芬更是帶領女孩們一起自信奔跑。

2025賽事特別新增3公里寵物組，台新銀行吉祥物Richart現身賽道與眾多小動物互動，跑者也與寵物爭相拍照，也成為賽事焦點之一；賽後拱門區安排西裝帥哥，為完賽女孩掛上鑽石造型完賽獎牌，賽後嘉年華攤位區更設立甜點市集、美髮、美甲、占卜等專區，讓女孩們有吃有拿。