網球／中華隊金恩盃5連敗遭降級 吳芳嫺坦言：不如預期

2025金恩盃（Billie Jean King Cup）女網亞大一級賽，中華隊昨天在印度浦那市迎接最終戰，儘管第二點葛藍喬安娜逆轉奪勝，中華隊最終仍以點數1：2吞下5連敗，確定明年進入亞大二級，也讓首度代表中華隊參加金恩盃的雙打好手吳芳嫺坦言「結果不如預期」。

女雙世界排名30的吳芳嫺是本屆金恩盃中華隊排名最高的選手，這次攜手葛藍喬安娜、李亞軒、林芳安和卓宜岑和卓宜萱出征，但中華隊接連敗給南韓隊、香港隊、紐西蘭隊和地主印度隊，還沒進行最終日賽程就確定降級；壓軸戰碰泰國再吞敗，印度行沒能帶回勝場。

連續4場擔任第三點雙打的吳芳嫺，因要連接未來近兩個月在歐洲的紅土和草地賽事，昨天提前在傍晚時離開浦那，前往3小時車程外的孟買機場，先趕搭凌晨班機回台，隔日再轉往德國，最終日賽程沒再上陣。

吳芳嫺透露，上周自美返台時行李被耽誤了幾天，上周六早上8點才在機場領到行李並當場整理，4小時後就出發前往印度，紅土鞋和草地鞋都沒帶，必須先回家裝箱；她也提到，個人的金恩盃初體驗結果不如預期，「當然有點失望，隊友們在對紐西蘭和印度之役打得十分接近，看到她們的拚勁讓我很感動。」

今年打出WTA代表年的吳芳嫺也強調，下次要「雪恥」」，「我與宜岑的搭配也是一場比一場好，默契正入佳境的時候，可惜比賽要結束了，未來有機會還要繼續參加金恩盃。」

雖然連續兩年被降級，領隊楊蔚萌仍肯定選手的表現，「從這幾天看起來，我們的雙打實力保級沒有問題，只是需要更強的第二單打。」自2012年起幾乎年年帶隊參加金恩盃的楊蔚萌指出，這次來印度，台灣是最後一個抵達的國家，「我們就是適應時間不夠，選手身體還尚未適應印度炎熱的氣候，例如從美國來的吳芳嫺，從歐洲來的葛藍喬安娜，水土不服加上球運沒站在我們這邊，儘管大家拚勁十足，還是沒有把握住最有機會贏球的前兩場。」