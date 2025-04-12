射箭／世界盃複合弓混雙 陳界綸／黃逸柔不敵印度奪銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳界綸（左2）、黃逸柔（右2）射下銀牌。圖／中華民國射箭協會提供
陳界綸（左2）、黃逸柔（右2）射下銀牌。圖／中華民國射箭協會提供

射箭世界盃佛羅里達站今天晚間舉行複合弓混合團體金牌戰，我國好手陳界綸／黃逸柔與印度組合一路拉鋸，在前三回合射完還保持領先的情況下，卻在第四局遭到逆轉，以151：153收下銀牌。

陳界綸／黃逸柔過去曾在2022年射箭世界盃光州站攜手拿下金牌，這次佛羅里達站兩人也再次射出佳績，包括在8強賽射退英國，4強賽則是與義大利一路糾纏到加射後才險勝，搶下金牌戰門票。

而今天金牌戰陳界綸／黃逸柔則是對上印度組合亞達夫（Rishabh Yadav）／文納姆（Jyothi Surekha Vennam），其中文納姆（Jyothi Surekha Vennam）在杭州亞運上一人包攬女子個人、女團、混團3金，實力相當堅強。

不過今天開賽後陳界綸、黃逸柔就接連射出10分箭，前兩回合射完也以77：75保持領先，第三回合印度組合在前兩箭都射出10分箭，但陳界綸／黃逸柔並未示弱，該回合也射出2支10分箭，三回合射完中華隊還是以115：114領先。

第四回合黃逸柔一度射出8分箭，讓印度把握機會成功逆轉，最終以153：151奪下金牌，陳界綸／黃逸柔則是以銀牌成績作收。

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