網球／吳東霖開轟網協、黃金計畫 體育署出面回應
我國網球好手吳東霖今天在個人社群上針對2023年精英選手補助款至今未收到，以及體育署「黃金計畫」名單出現將最有機會參與奧運選手排除或是列入最低層級的狀況，體育署也在今天晚間做出回應。
針對吳東霖提出對於黃金計畫人選質疑，體育署強調，國訓中心在去年11月份召開新冠專家委員會議完成第1版進退場資格規定，不過其後在包括盧彥勳等教練及網球專業人士建議下，12月又完成第2版進退場規定，但在第1版落日條款及第2版規定受理申請，未能釐清說明情況下造成近期相關爭議。
目前體育署署長鄭世忠已要求國訓中心於兼顧選手權益下，廢止第1版的適用，並以奧運培訓計劃與潛優計劃取代，與選手妥善溝通說明，維護大部分選手獲取政府補助資源的公平性，並協助爭取奧運參賽資格。
體育署指出，對於近期特定體育團體發生諸多爭議問題，其中最核心問題在於協會研訂相關制度及措施，未於事前與涉及權益利害關係者（或代表-含工會）充分討論溝通，例如遴選制度、經費補助及後勤支援等，這是目前及未來運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化，推動利害關係者參與特定體育團體團相關決策制訂或諮詢，俾利建立共識，一起努力推展所屬運動。
體育署聲明如下：
為協助網球種類選手爭取奧運參賽佳績，自2023年起將幾位奧運選手納入黃金計劃經費補助，但自今年起正式推出黃金計畫分級給予支持，並經國家運動訓練中心去年11月份召開相關專家委員會議完成第1版進退場資格規定公告實施，其中進場規定包括將杭州亞運金牌成績納入進場資格考量，惟其後包括盧彥勳教練及其他網球專業人士，考量網球奧運參賽資格特性，極力建議應以世界排名為範圍，納入分級進退場規定，不應納入與世界排名矛盾的亞運雙打，以避免其他排名較高的選手產生不公平的剝奪感，經國訓中心邀請盧彥勳教練等專家委員參與於去年12月份完成第2版進退場規定公告實施。
由於同時依第1版落日條款及第2版規定受理申請，未能釐清說明情況下造成近期相關爭議，為妥善處理相關問題，建立合理網球進退場規定，署長鄭世忠已要求國訓中心於兼顧選手權益下，廢止第1版的適用，並以奧運培訓計劃與潛優計劃取代，與選手妥善溝通說明，維護大部分選手獲取政府補助資源的公平性，並協助爭取奧運參賽資格。
國訓中心的補助方案，應做通盤的檢討，並在與各培訓隊定期的座談會向選手教練做詳細說明，然而面對職業選手更應該要主動一一說明，別將一樁美意又再次因為溝通問題被打折扣。
附註：
黃金計劃主要用意在於進一步支持協助有機會在接下來兩屆奧運奪牌的選手，但也應嚴格執行退場機制。
奧運培訓計劃主要協助支持選手獲取奧運參賽資格，以及保護受傷選手重返奧運。
潛優計劃主要是培養接班梯隊的概念，也為了未來奧運與亞運做人才培育。
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