網球／吳東霖開轟網協、黃金計畫 體育署出面回應

我國網球好手吳東霖今天在個人社群上針對2023年精英選手補助款至今未收到，以及體育署「黃金計畫」名單出現將最有機會參與奧運選手排除或是列入最低層級的狀況，體育署也在今天晚間做出回應。

針對吳東霖提出對於黃金計畫人選質疑，體育署強調，國訓中心在去年11月份召開新冠專家委員會議完成第1版進退場資格規定，不過其後在包括盧彥勳等教練及網球專業人士建議下，12月又完成第2版進退場規定，但在第1版落日條款及第2版規定受理申請，未能釐清說明情況下造成近期相關爭議。

目前體育署署長鄭世忠已要求國訓中心於兼顧選手權益下，廢止第1版的適用，並以奧運培訓計劃與潛優計劃取代，與選手妥善溝通說明，維護大部分選手獲取政府補助資源的公平性，並協助爭取奧運參賽資格。

體育署指出，對於近期特定體育團體發生諸多爭議問題，其中最核心問題在於協會研訂相關制度及措施，未於事前與涉及權益利害關係者（或代表-含工會）充分討論溝通，例如遴選制度、經費補助及後勤支援等，這是目前及未來運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化，推動利害關係者參與特定體育團體團相關決策制訂或諮詢，俾利建立共識，一起努力推展所屬運動。

體育署聲明如下：