定向越野／小學錦標賽嘉義登場 光明國小奪3金、7獎牌

114年全國小學生定向越野錦標賽今天下午在嘉義市河濱公園登場，共有110位選手參賽，這項堪稱是可愛到破表的賽事競爭也相當激烈，新竹縣光明國小聲勢驚人包辦3金2銀2銅，是今天比賽最大贏家。

這項比賽共有來自台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、屏東縣、金門及地主嘉義縣市選手參賽，除了國小高年級、中年級、低年級的男、女生組外，並安排給家長與教練可參賽的公開組與親子組、家庭組等共10個組別。

高年級女童組有24位選手報名，競爭最為激烈，共有18名選手完賽，由金門縣中正國小陳沐熙與屏東縣武潭國小簡蔓妮，都以21分56秒完賽而並列第一。

嘉義市宣信國小共有10名選手參加，除由黃羽希獲得中年級女童組銅牌外，也包辦中年級男、女童組4、5名，成績也相當不錯。去年入選新加坡世界排名賽的國手王彰盟，今天帶著女兒王又樂參賽，兩人分別在公開男子組與中年級女童組摘下金牌。

新竹縣光明國小今天打出人海戰術，共派出47位小選手參賽，在各組都有斬獲，拿下3金、2銀、2銅共7面獎牌，滿載而歸。而去年獲中年級男童組金牌的新北市鄧公國小吳崢，今年升級高年級只拿下銀牌，賽後吳崢說明年ㄧ定要奪回金牌，陪同參賽的父母對他的志氣大表肯定，鼓勵他明年再來。