Red Bull BC One台灣賽 孫振當評審上帝視角觀賽

2025 Red Bull BC One台灣賽今天登場，巴黎奧運霹靂舞國手之一的孫振今年改當評審不參賽；他笑說：「終於不用上場廝殺，可以改用上帝視角看比賽。」

台灣最大的霹靂舞盛會「2025 Red Bull BC One」今天在Legacy TERA登場，包括男子16名、女子8名共24名頂尖舞者爭奪全台最強頭銜，也要爭奪代表台灣前進日本東京的世界總決賽的資格。

代表台灣參加去年巴黎奧運的「霹靂舞一哥」孫振，今年不參賽改當評審，他今天在賽前告訴中央社記者，「不用熱身、不用上場廝殺的感覺很爽，總算能夠用上帝的視角來看每一個選手。」

孫振指出，其實當評審也不容易，要如何放下自己心中的成見以及喜歡的舞風，用公平公正的角度去評選每一個選手，「對我自己來說也會是很大的收穫。」

儘管今年沒有亞運、奧運等綜合運動會，但孫振仍安排了一系列的賽事，他笑說：「之前為了備戰亞運、爭奪奧運資格，每一場比賽都是用『想贏』的態度去比，但今年可以稍微放鬆一點，照自己想要的節奏和舞風去表現。」

孫振強調，不用為了「想贏」去參賽反而會表現比較好，「因為可以很輕鬆的照自己的方式表演，也可以嘗試心中各種想要做的動作，倒也不是說今年比賽都不想贏，只是我比較可以做自己。」