全中運／滑輪天后楊合貞返校傳承 黃立昀以教練為目標

曾經在台北世大運奪下驚人5金、1銅戰績的「滑輪溜冰天后」楊合貞，在杭州亞運後退休，並與教練吳炯助先後重返大灣國小至高中三級制的訓練，今年全中運更將是楊合貞回歸母校後首度經過一整年訓練後帶隊參賽，陣中唯一的高三選手「小愛」黃立昀的表現也備受期待。

在杭州亞運以1金、1銀表現結束選手生涯後，楊合貞在去年重新回到母校大灣高中擔任教練，但因為過往楊合貞和恩師吳炯助常常必須到國訓中心集訓，大灣國中和高中基層隊伍只有一位教練帶領下，選手流失嚴重。

楊合貞也理解說：「其實練滑輪溜冰真的所費不貲，一套輪組就要6、7000元，選手一到兩周就要換一套，對一般家庭來說真的是一大負擔，所以國、高中人數流失不少，國中只剩2男4女，高中更只剩黃立昀一人，幸好現在國小開始回籠，已經有2、30人，黃立昀也真的很不容易，一個人堅持到現在，都靠她自己孤獨一個人訓練或是跟男子選手對練才延續下來，真的很不容易。」

特別是楊合貞還要一人扮演三個角色，目前她除了是大灣高中的滑輪溜冰隊教練外，同時目前還在台師大體育系博二生進修同時也在台南大學任教體育課，三個角色讓楊合貞忙得不可開交。

但楊合貞能回歸大灣高中教練，對大灣高中唯一選手黃立昀來說是件最幸福的事，「小愛」黃立昀說：「楊教練是我的偶像，有教練來幫我指導真的是很幸福的事。」

黃立昀接觸滑輪溜冰的故事竟與楊合貞也有點類似，因為她從小住高雄科工館附近，黃媽媽在看到附近有小朋友在學滑輪，她就買了一雙滑輪鞋送給黃立昀做4歲生日禮物，但卻從此讓「小愛」愛上了這項運動，黃立昀說：「我當時已經迷到一天不滑都覺得全身不舒服的地步了。」

但黃立昀訓練的過程並不容易，跟她同儕一起接觸滑輪溜冰的人數每年持續減少，「小5、6時還有8、9個人一起溜，但國中只剩4個，高中只剩1個，最後一位隊友也在去年離隊後，最後只剩下我一人！我能繼續溜下去的原因，除了我有一些成績，最要感謝是父叔和媽媽，每天他們一大早都會來叫我起床，接著就開車載我來訓練，我能有這些成績，父母親也佔有很大的功勞。」

黃立昀的表現也沒讓雙親失望，她在113年中正盃還包辦5000公尺計分、1000公尺開放和10000公尺淘汰賽3金，還獲選為潛優培訓選手；而且還曾在全中運的國中時期就曾拿過2金，唯獨在去年台北全中運在高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽中最後因為被擋住而僅以1分痛失金牌，她說：「今年全中運是我最後一屆的全中運，我想拿個金牌做完美的結束，未來也希望可以跟偶像楊合貞教練一樣以進軍世錦賽為目標。」