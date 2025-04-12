HVL／場地凹陷決賽延期舉行 球隊衍生費用將全額補助

113學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽在進行完第一天賽程後，今天卻傳出因為場地出現部分偏軟與凹陷疑慮，高中體育總會在與體育署討論後，體育署指示今、明兩天賽事將延期辦理，而參賽球隊衍生之費用也將協調高中體總全額補助。

今年HVL決賽於11日至13日在彰化縣立體育館展開，並援例於賽前兩天進行場地布置及提供參賽學校練習與適應場地時間，為維護中等學校學生參賽安全，不因場地而受傷，高中體總所承辦各項中等學校聯賽，於賽程期間每日均會進行場地檢查。

體育署指出，在9日進行場地布置檢查時即發現，靠近攔網區3米線內攻擊區有1小塊地方偏軟，並進行補強處理，經與技術委員確認，場地可正常使用，10日則開放參賽學校進行整天賽前練習與適應場地，當日下午5時召開領隊會議，期間均無學校反應場地有狀況，且晚間再度檢查時，偏軟地方亦無異常。

在昨天完成第1天賽程後，高中體總仍依既有作業程序，主動進行例行性檢查，發現3米線內攻擊區地板偏軟範圍變多且有凹陷疑慮，於是緊急採購物件連夜進行再補強作業，在今天經過技術委員評估，並與體育署討論，體育署立即指示今明兩天剩餘賽事延期舉辦，以保護學生健康安全。

體育署強調，將與高中體總積極尋找比賽場地，也請總會向參賽學校妥善溝通說明，並公告相關資訊，參賽學校所有因為賽程延期而衍生的住宿、交通費用，將由體育署協調高中體總全額補助。