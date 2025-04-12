HVL／彰化體育館地板竟塌陷！高中排球甲級決賽今公告延賽

113學年度高中排球聯賽甲級決賽，昨至明（4月11日至13日）在彰化縣立體育館進行，首日賽事結束例行性檢查場地發現有塌陷問題，連夜補強仍有安全疑慮，今公告延賽。彰化縣政府表示，甲級決賽對場地要求較嚴格，已聯繫保養廠商下周檢修。

全國高級中等學校體育總會今公告，113學年度高中排球聯賽甲級決賽昨賽事結束，大會進行例行性場地檢查發現有塌陷問題，經連夜補強，今召集技術委員會評估開會，且經上級機關陳報後，認為場地狀況仍有安全疑慮，基於保護選手的考量，大會決定今、明兩天賽事延後辦理，待確認地借用場狀況後，盡速通延賽的時間和地點。

彰化縣政府教育處指出，場地塌陷不是體育館地板裂開或陷落出現大洞、大洞，請體育界不必緊張，昨接獲高中排球聯賽主辦單位通知，據了解是甲級決賽屬較高體育技術的比賽，對場地要求較嚴格，若球員感受地板踩踏「不是很平整」，可能影響運動時的剎那間爆發力和安全，就無法繼續使用場地。

縣政府教育處表示，縣立體育館館齡已久，多次修理和維護，難免仍有部分木板結構老化，初步推測塌陷的是地板底下木結構，教育處已通知保養廠商下周全面檢修以確認塌陷（地板平整度落差）、面積，估計需要的維修時間，屆時才有完整的整修報告。

彰化縣立體育館最近一次舉辦大型活動是3月30日「彰化囡仔好幸福-2025兒童星際派對」，逾3千名親子進場參加遊戲、看表演，20多名幼兒參加寶寶爬行比賽，當時及活動結束後無家長反映地板不平整等問題。