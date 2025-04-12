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高球／俞俊安2回合150桿 美國名人賽初體驗遭淘汰

中央社／ 台北12日電
台灣旅美男子職業高爾夫好手俞俊安(圖)，12日在美國名人賽第2回合繳出74桿，仍以2天150桿的成績遭到淘汰，結束生涯首度美國名人賽體驗。中央社（PGA提供）
台灣旅美男子職業高爾夫好手俞俊安(圖)，12日在美國名人賽第2回合繳出74桿，仍以2天150桿的成績遭到淘汰，結束生涯首度美國名人賽體驗。中央社（PGA提供）

高爾夫四大賽之一的2025美國名人賽今天進行第2回合，台灣好手俞俊安抓1博蒂、吞1柏忌、1次雙柏忌繳出74桿，以2天高於標準6桿的150桿遭到淘汰，結束生涯首次美國名人賽之旅。

俞俊安賽前在接受美巡賽訪問時曾提到，自己在台灣從小到大，都會在每年4月時連續4天將鬧鐘設定在凌晨，就是為了觀看美國名人賽的直播，而現年26歲的他，終於在今年圓夢，踏上奧古斯塔俱樂部。

俞俊安靠著去年拿下美國職業高爾夫協會（PGA）桑德斯農場錦標賽冠軍，獲得今年美國名人賽的入場券，只可惜沒能闖進後2回合決賽。

首度參賽的俞俊安，首回合抓2博蒂、吞6柏忌繳出76桿的成績；而今天在決定能否晉級的第2回合，還是沒能大幅躍進，僅繳出74桿。

身為台灣第6名參加美國名人賽的球員，俞俊安則是提到，這真的很令人興奮，知道自己能參賽真的是夢想成真。

2020年的潘政琮，是台灣最近一次參加美國名人賽的球員，當時他也是首度參賽，不但順利晉級，最終還獲得並列第7的佳績。

美國名人賽前2回合結束，大會取高於標準2桿的146桿共53人晉級最後2回合。英國好手羅斯（Justin Rose）雖暫時以136桿獨居領先，但相差3桿之內的球員多達8人。

俞俊安 美國名人賽 高爾夫

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