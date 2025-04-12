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體操／世界盃單槓第1晉級決賽 唐嘉鴻：真有點緊張

中央社／ 台北11日電
「亞洲貓王」唐嘉鴻。聯合報資料照片
「亞洲貓王」唐嘉鴻。聯合報資料照片

克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站，「亞洲貓王」唐嘉鴻相隔8個月後再度參加國際賽，今天在男子單槓資格賽，以總分14.933分、排名第1晉級決賽，他笑說：「真有點緊張。」

在巴黎奧運拿下男子單槓銅牌的唐嘉鴻，相隔8個月後首度參加國際賽，除了本週克羅埃西亞的奧西耶克（Osijek）站，下週將接著參加卡達站賽事。

今天的男子單槓資格賽，共30名選手參賽，唐嘉鴻展現出完全不同等級的水準，挑戰5.9的難度分，是所有選手中最高的，最後以執行分8.933分，外加0.1分的落地加分，最終以14.933分輕鬆取得資格賽第1晉級決賽。

唐嘉鴻今天告訴中央社記者，「整體的狀況都還不錯，這個5.9的難度套路都是以前的舊動作，算是比較保守一點，畢竟這是新週期的第1場比賽，所以就想說先調整再說。」

唐嘉鴻指出，決賽的時候還會再把難度拉高，也可以測試一下相對穩定度，但應該都還是以前做過的動作為主。

相隔8個月再戰國際賽，唐嘉鴻笑說：「還真的有點緊張，好久沒有參加國際賽了，上場前真的有緊張感，不過一站上比賽場地，動作做了之後，就很快找回原本的熟悉感。」

至於唐嘉鴻原本要發表的新動作，目前因世界體操總會（FIG）還有一些建議和討論的空間，所以暫時不會在這2場比賽做。「回去還會再跟團隊及國際裁判討論，看還有沒有需要繼續下去的必要。」

克羅埃西亞 唐嘉鴻

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