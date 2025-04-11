網球／金恩盃中華隊不敵印度吞4連敗 明年降至亞大二級

2025金恩盃女網亞大一級賽，今天在印度浦那市進行第四天賽程中華隊第四仗在中央球場迎戰地主印度，林芳安和葛藍喬安娜的單打同時落敗，中華隊以0：2提前敗給印度，吞下四連敗，明年將降入亞大二級。

台、印之戰第一點單打，林芳安連續第二天打滿三盤，可惜又以2：6、7：5、4：6敗給排名361的喬達里（Vaidehi Chaudhari）。第二點單打，葛藍喬安娜拼出全力，第二盤從3：5落後下連趕3局，反以6：5超前，不過搶七中以3：7輸掉，終場2：6、6：7不敵底線和發球速度都不亞於她的哈米迪佩蒂（Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty），中華隊本屆賽事連續輸給南韓、香港、紐西蘭、印度，苦嘗四連敗，明年確定降入亞大二級。

金恩盃第二次登場的林芳安，首盤2平時連輸4局，雖然第二盤扳回一城，但決勝盤一開始便處以0：3落後劣勢，最終歷經2小時8分鐘激戰，無力逆轉，金恩盃出賽兩場，兩場均在第三盤飲恨。

賽後林芳安紅了眼眶說：「沒有藉口，輸了就是輸了。」出發印度前，林芳安父親林志隆就曾表示，「芳安常常打到第三盤輸」，林芳安承認老爸的看法：「應該是心態問題吧，還要再努力。」

至於葛藍喬安娜賽後也表示，「昨天和孫璐璐交手的第二盤，為了救一球，腿有點拉傷，所以影響今天表現，不過印度對手打得真的很好，球速不輸孫璐璐，我只能回去繼續訓練。」