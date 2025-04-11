快訊

瘦子點名「ØZI勾二嫂」吳卓源遭熱議 現澳洲近況曝

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

籃球／亞洲盃二級資格賽 蕭豫玟22分率中華隊大勝香港

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女籃今天在亞洲盃女籃二級東亞區資格賽大勝香港45分。圖／取自中華籃協粉絲團
中華女籃今天在亞洲盃女籃二級東亞區資格賽大勝香港45分。圖／取自中華籃協粉絲團

亞洲盃女籃二級東亞區資格賽今天在蒙古登場，中華女籃首戰面對香港，在保有禁區優勢的情況下，靠著中鋒蕭豫玟上半場打完就拿下得分、籃板雙十成績助拳下，最終以92：47擊敗香港，只要13日再擊敗地主蒙古就能晉級二級會內賽。

中華女籃這次匯集了WSBL以及多名旅外好手出征在蒙古舉行的亞洲盃女籃二級東亞區資格賽，將與香港和地主蒙古爭奪僅有1張的二級會內賽門票，今天的首場比賽中華隊也先對上香港，並排出林文佑、黃鈴娟、彭曉彤、林蝶、蕭豫玟的先發陣容應戰。

儘管首節開打後中華隊一度施展不開手腳，未能將比分拉開，不過隨後中華隊也利用禁區雙塔優勢，由蕭豫玟頻頻在油漆區單打取分，幫助中華隊在第二節逐漸拉開差距，取得雙位數領先，上半場打完蕭豫玟就拿下16分、10籃板的雙十數據，中華隊也在籃板數領先22顆的情況下，以47：25領先。

易籃後中華隊持續在防守端對香港加壓，在該節前6分半鐘打出一波22：2的攻勢，三節打完中華隊也以71：36大幅領先香港，第四節中華隊在比賽最後4分鐘彭詩晴跳投命中後將領先優勢擴大到40分以上，最終中華隊就以92：47拿下勝利。

中華隊今天團隊12人皆有得分紀錄，其中以蕭豫玟攻下22分、14籃板表現最佳，林蝶與林文佑則分別有14分、8籃板與12分、8籃板、3助攻，林文佑賽後受訪時表示，球隊今天的表現其實可以更好，而她們的目標將是重返亞洲盃一級賽場，並將一步一步朝著目標邁進，「重返一級不會是一個壓力，而是我們必須做到的，我們必須打得更努力、更好。」

中華隊 林蝶 蕭豫玟

延伸閱讀

企業女壘／第10屆口號「實獻」 U18中華隊以賽代訓

英超曼聯5月30日訪香港 霍啟山承諾：梅西事件不會重演

香港多所大學學費漲價 港科大跨國課程「天價」逾7萬美元

金恩盃／中華隊1：2不敵紐西蘭 今戰地主拚保級希望

相關新聞

籃球／亞洲盃二級資格賽 蕭豫玟22分率中華隊大勝香港

亞洲盃女籃二級東亞區資格賽今天在蒙古登場，中華女籃首戰面對香港，在保有禁區優勢的情況下，靠著中鋒蕭豫玟上半場打完就拿下得...

羽球亞錦賽／楊博涵、劉廣珩「涵劉組合」不敵印尼組合 無緣4強

羽球選手「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩今天在亞洲羽球錦標賽男子雙打8強戰，迎戰今年全英公開賽亞軍、印尼組合毛蘭納與卡爾南多，...

企業女壘／第10屆口號「實獻」 U18中華隊以賽代訓

邁入第10個年頭的企業女子壘球聯賽，將在明天點燃新賽季戰火，在今天的記者會上6支參賽球隊也齊聚一堂陣前喊話，其中衛冕軍兆...

全中運／海佃輕艇隊連兩屆3金 吳亦凡接棒扛奪金任務

104年成軍的台南海佃國中輕艇隊，前兩屆全中運在明星選手葉翊泓優異表現下，締造連兩屆全中運勇奪3金的紀錄，讓這所沒有專任...

富邦金控IRONMAN Taiwan時隔3年回歸 41國好手參賽

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」將於13日在澎湖嵵裡沙灘熱血開賽，歷經3年停辦，IRONMAN...

射箭／世界盃反曲弓團體賽奪2銅 女團新血有亮點

射箭世界盃佛羅里達站反曲弓團體賽，中華男、女團都以銅牌作收，而女團許芯慈、李采璇都是首次參加成人組國際賽，教練吳英男今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。