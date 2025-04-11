帛琉桌球隊來台移訓 體育署盼展互助邦誼

帛琉桌球國家隊備戰6月太平洋迷你運動會，近期遴選11名教練及選手來台移地訓練，教育部體育署期盼選手發揮佳績，展現台帛友誼互助成果。

教育部發布新聞稿，體育署長鄭世忠訪視帛琉桌球代表隊的訓練狀況時表示，今年1月參加由外交部長林佳龍擔任總統賴清德特使、慶賀帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）就職典禮的特使團，當時即與帛琉奧會搭上線，洽談帛琉桌球國家隊來台移地訓練的計畫。

在帛琉奧會遴選下，帛琉桌球國家隊共派11名教練及選手，預計從3月27日到4月23日到台灣進行近1個月的移地訓練，由陳進祥擔任協訓教練，備戰6月在帛琉登場的第12屆太平洋迷你運動會（Pacific MiniGames），同時是繼112年的射箭、游泳代表隊後，再度有帛琉的運動代表隊抵台訓練。

帛琉桌球選手皆提到，在台灣訓練相當充實，幫助他們在技術上有所提升，並感謝國立體大提供訓練、生活環境，讓他們感受到台灣人的專業及溫暖，甚至形容在台灣有「家」的感覺。

體育署指出，隨著運動部即將於今年掛牌成立，如何發揮台灣的運動優勢，建構外交網絡達成運動外交目標，將是未來的施政重點，尤其這次帛琉代表隊再度來台移訓，見證台灣的運動實力深獲友邦肯定，「期待這次來台灣移訓選手都能發揮實力奪得佳績、成為帛琉之光，展現台帛友誼互助成果」。