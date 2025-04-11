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羽球亞錦賽／楊博涵、劉廣珩「涵劉組合」不敵印尼組合 無緣4強
羽球選手「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩今天在亞洲羽球錦標賽男子雙打8強戰，迎戰今年全英公開賽亞軍、印尼組合毛蘭納與卡爾南多，最終以16比21、17比21落敗，無緣4強。
世界排名第22、去年6月美國公開賽起合拍的「涵劉組合」前進中國寧波參加合作後首場亞錦賽，前2輪歷經3局大戰才脫困，包括16強拍下世界第7馬來西亞組合萬煒聰與鄭凱文。
繼全英公開賽後，楊博涵與劉廣珩本季第2度打進8強，成為台將最後希望，碰上目前世界排名第14的毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo RollyCarnando）。
「涵劉組合」首局歷經5比12落後，一度追到僅剩2分差，可惜對手接連強攻，兩人難以招架，以16比21將首局拱手讓人。
「涵劉組合」次局以3比0開局，試圖重新打出氣勢，但對手很快追上，並以12比8超前，「涵劉組合」後半段沒能再扳平比分，最終以17比21落敗。
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