企業女壘／第10屆口號「實獻」 U18中華隊以賽代訓
邁入第10個年頭的企業女子壘球聯賽，將在明天點燃新賽季戰火，在今天的記者會上6支參賽球隊也齊聚一堂陣前喊話，其中衛冕軍兆基穿山甲隊總教練高俊盛就表示，今年球隊在3月就恢復團練，希望藉著實實在在的訓練，在球場獻出美技，正如同今年的聯賽口號「實獻」。
企業女子壘球聯賽在今年迎來10周年，主題口號「實獻」象徵著選手、教練、球團以及幕後工作人員們十年來的努力與奉獻，也代表聯賽對推動女子壘球發展的承諾與堅持。在這個特別的里程碑，所有隊伍將以最高水準的比賽，向所有支持壘球運動的球迷們獻上最精采的對決。
在今天的開賽記者會上，新賽季6支球隊包括衛冕軍兆基穿山甲、新北凱撒、新世紀黃蜂、福添福嘉南鷹、台北台產熊讚以及中華U18代表隊教練與球員齊聚一堂，分享新賽季目標以及聯賽邁入10周年的心情，企業女壘聯賽會長林昆漢也以「創業維艱、守成不易、傳承更難」總結聯賽發展歷程。
企業女壘聯賽將於明天展開新賽季賽程，將挑戰二連霸的兆基穿山甲總教練高俊盛就表示，球隊從3月就恢復團練，也藉著今年聯賽口號「實獻」，希望透過實實在在訓練，在球場獻出美技，自然勝場就會多，今年下半季球隊也將會補進幾名U18選手，培養二代兆基生力軍；至於U18中華女壘也將以賽代訓，備戰9月世界盃賽事，期待透過聯賽累積寶貴經驗，展現新生代的潛力。
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