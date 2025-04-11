快訊

習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

抬頭驚見樹上有顆全白毛球 真實身分竟是「機率10萬分之1」傳說級生物

紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

全中運／海佃輕艇隊連兩屆3金 吳亦凡接棒扛奪金任務

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海佃國中吳亦凡（左）去年與學長聯手摘金，今年帶領學弟為衛冕而戰。圖／台南市體育局提供
海佃國中吳亦凡（左）去年與學長聯手摘金，今年帶領學弟為衛冕而戰。圖／台南市體育局提供

104年成軍的台南海佃國中輕艇隊，前兩屆全中運在明星選手葉翊泓優異表現下，締造連兩屆全中運勇奪3金的紀錄，讓這所沒有專任教練的輕艇隊備受矚目，今年葉翊泓升上高中，由去年全中運的金牌搭檔吳亦凡挑起奪金的重任，單親家庭長大的吳亦凡自信的表示，要做給在天上的父親看。

海佃國中擁有比其他學校更優質的輕艇訓練環境，位於安南區的學校，海佃輕艇選手只要從學校後門走過僅有兩線道的郡安路後，就可以到旁邊的嘉南大圳做輕艇訓練，曾在7屆全運共摘下3金6銀同樣來自台南的輕艇好手邱誌賢跟海佃校方溝通後，藉由地利之便在104年成立了海佃國中輕艇隊。

不過海佃國中輕艇隊並沒有專任教練，而是在一群包括邱誌賢和去年才加入的王皓煒等教練，以及台南輕艇愛好者的協助下逐漸成長茁壯，每周一至周五只能在上午6點半到7點40分，每天平均只能下水四趟，下午4點下課後，選手就只能進行重訓和跑步等自主訓練，也因為沒有教練盯場，一切都要靠選手自動自發，但也因此可以堅持下來的學生人數也特別少。

 而過去兩年在明星選手葉翊泓突出的表現下，海佃國中連兩屆全中運在500公尺雙人C艇、1000公尺單人C艇和1000公尺雙人C艇三個項目完成連霸奪下3金，也讓海佃國中輕艇隊一躍而成為另一所台灣的輕艇名校。

不過今年在葉翊泓已經畢業到台南海事的情況下，今年全中運將由去年葉翊泓的金牌搭檔吳亦凡扛起奪金的重任，吳亦凡今年將與國二生高楷博合作，延續海佃高中在全中運的金牌傳承歷史。

吳亦凡在國小時期參加田徑隊主攻跳遠，但僅獲台南市第8名，從小就想參加全中運展現自己的價值，升國中時一度想加入橄欖球，但最終相中了輕艇而自己拿報名表加入海佃國中，去年全中運吳亦凡還搭檔葉翊泓，不僅達成參加全中運的機會外，還共同聯手拿下了500公尺、1000公尺雙人C艇雙金。

但吳亦凡分析自己與葉翊泓不同的地方說：「翊泓是屬於那種爆發能力強，體力好的選手，而我則是比較愛動腦，我們一動一靜感覺很搭檔，今年我們的新組合，目前感覺默契還要再加強，但既然選擇了就要做到最好。」

對於吳亦凡執著於要在運動場上獲得成績的堅持，時常在旁邊看兒子比賽的吳媽媽心疼的說：「因為亦凡在國一剛開始接觸輕艇時，他的爸爸就過世，還不及看到亦凡拿到好的成績，亦凡也跟我說過，『想在全中運拿下金牌，要給在天上的爸爸看』。」

海佃國中輕艇選手，天剛亮就展開練習。圖／台南市體育局提供
海佃國中輕艇選手，天剛亮就展開練習。圖／台南市體育局提供
海佃國中吳亦凡辛勤練習不怕累，要為上天的父親贏得金牌。圖／台南市體育局提供
海佃國中吳亦凡辛勤練習不怕累，要為上天的父親贏得金牌。圖／台南市體育局提供

全中運 田徑

延伸閱讀

黃偉哲為全中運選手授旗：全力以赴將榮耀留在台南

玉井愛文山迎全中運自由車賽 青春追風感受山城魅力

全中運金門代表隊授旗出征 選手蓄勢待發全面迎戰

全中運／開幕台日韓群星接力演出 30分鐘就索票額滿

相關新聞

足球／2030世足賽擴大64隊？網酸：為中國國足晉級操碎了心

在南美洲足總第80屆大會上，南美足總主席多明哥斯（Alejandro Dominguez）宣布，正式向FIFA提議將2030世界盃擴大參賽至64隊。 「通過這個方案，阿根廷、烏拉圭和巴拉圭將至少

射箭／世界盃反曲弓團體賽奪2銅 女團新血有亮點

射箭世界盃佛羅里達站反曲弓團體賽，中華男、女團都以銅牌作收，而女團許芯慈、李采璇都是首次參加成人組國際賽，教練吳英男今天...

全中運／海佃輕艇隊連兩屆3金 吳亦凡接棒扛奪金任務

104年成軍的台南海佃國中輕艇隊，前兩屆全中運在明星選手葉翊泓優異表現下，締造連兩屆全中運勇奪3金的紀錄，讓這所沒有專任...

富邦金控IRONMAN Taiwan時隔3年回歸 41國好手參賽

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」將於13日在澎湖嵵裡沙灘熱血開賽，歷經3年停辦，IRONMAN...

射擊／世界盃與劉宛渝奪金 楊昆弼有神隊友還有妻相伴

台灣選手楊昆弼今天世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰正規賽最後一發失手，所幸隊友劉宛渝頂住壓力，最終加賽擊...

金恩盃／中華隊1：2不敵紐西蘭 今戰地主拚保級希望

金恩盃女網亞大一級賽，10日在印度浦那市進行第三天賽程，前兩場連輸南韓、香港的中華隊，第三場迎戰二連勝的紐西蘭，前兩點單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。