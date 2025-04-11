全中運／海佃輕艇隊連兩屆3金 吳亦凡接棒扛奪金任務

104年成軍的台南海佃國中輕艇隊，前兩屆全中運在明星選手葉翊泓優異表現下，締造連兩屆全中運勇奪3金的紀錄，讓這所沒有專任教練的輕艇隊備受矚目，今年葉翊泓升上高中，由去年全中運的金牌搭檔吳亦凡挑起奪金的重任，單親家庭長大的吳亦凡自信的表示，要做給在天上的父親看。

海佃國中擁有比其他學校更優質的輕艇訓練環境，位於安南區的學校，海佃輕艇選手只要從學校後門走過僅有兩線道的郡安路後，就可以到旁邊的嘉南大圳做輕艇訓練，曾在7屆全運共摘下3金6銀同樣來自台南的輕艇好手邱誌賢跟海佃校方溝通後，藉由地利之便在104年成立了海佃國中輕艇隊。

不過海佃國中輕艇隊並沒有專任教練，而是在一群包括邱誌賢和去年才加入的王皓煒等教練，以及台南輕艇愛好者的協助下逐漸成長茁壯，每周一至周五只能在上午6點半到7點40分，每天平均只能下水四趟，下午4點下課後，選手就只能進行重訓和跑步等自主訓練，也因為沒有教練盯場，一切都要靠選手自動自發，但也因此可以堅持下來的學生人數也特別少。

而過去兩年在明星選手葉翊泓突出的表現下，海佃國中連兩屆全中運在500公尺雙人C艇、1000公尺單人C艇和1000公尺雙人C艇三個項目完成連霸奪下3金，也讓海佃國中輕艇隊一躍而成為另一所台灣的輕艇名校。

不過今年在葉翊泓已經畢業到台南海事的情況下，今年全中運將由去年葉翊泓的金牌搭檔吳亦凡扛起奪金的重任，吳亦凡今年將與國二生高楷博合作，延續海佃高中在全中運的金牌傳承歷史。

吳亦凡在國小時期參加田徑隊主攻跳遠，但僅獲台南市第8名，從小就想參加全中運展現自己的價值，升國中時一度想加入橄欖球，但最終相中了輕艇而自己拿報名表加入海佃國中，去年全中運吳亦凡還搭檔葉翊泓，不僅達成參加全中運的機會外，還共同聯手拿下了500公尺、1000公尺雙人C艇雙金。

但吳亦凡分析自己與葉翊泓不同的地方說：「翊泓是屬於那種爆發能力強，體力好的選手，而我則是比較愛動腦，我們一動一靜感覺很搭檔，今年我們的新組合，目前感覺默契還要再加強，但既然選擇了就要做到最好。」

對於吳亦凡執著於要在運動場上獲得成績的堅持，時常在旁邊看兒子比賽的吳媽媽心疼的說：「因為亦凡在國一剛開始接觸輕艇時，他的爸爸就過世，還不及看到亦凡拿到好的成績，亦凡也跟我說過，『想在全中運拿下金牌，要給在天上的爸爸看』。」