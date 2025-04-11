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富邦金控IRONMAN Taiwan時隔3年回歸 41國好手參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽，共計41個國家近千名選手參與。圖／大會提供
2025富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽，共計41個國家近千名選手參與。圖／大會提供

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」將於13日在澎湖嵵裡沙灘熱血開賽，歷經3年停辦，IRONMAN Taiwan在受到澎湖縣政府的大力支持下以全新面貌重磅回歸，今年共計41個國家、近千名選手將全力以赴完成總里程226公里的超級鐵人賽事。

今年主辦單位提供歷屆最多100位IRONMAN世界錦標賽名額，為選手開啟通往鐵人三項最高殿堂之榮耀大門，包括 IRONMAN NICE 和 IRONMAN KONA，探索自我極限並與世界各地鐵人選手切磋較勁，擴展視野與格局。

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」在澎湖本島天然條件最優的海濱浴場嵵裡沙灘開賽，在17個小時的總限時內，選手將依序完成3.8公里海泳、180公里自行車騎乘以及42.2公里的全程馬拉松。

本屆賽道最大亮點，即是自行車將飽覽澎湖島嶼風光，更將騎乘跨海大橋至西嶼鄉繞行三圈，途經小門沙灘、西嶼燈塔、大菓葉玄武岩等熱門景點，感受菊島濃濃的海洋風情和極具挑戰的丘陵地形，再回到馬公市區應戰最後一項以複雜和虐心聞名的貪吃蛇路跑，最後於加油團們的夾道熱烈歡呼下，回到位於澎湖第三漁港旁的國際廣場熱血衝線，成為名副其實的「鐵人」。

IRONMAN Taiwan 曾連續三年在全球IRONMAN票選中獲選「隔年最想來參加賽事」前3名，體現台灣不僅擁有舉辦國際運動賽會的能力，更具備文化底蘊、生態保育意識的堅強軟實力，要透過鐵人三項讓世界看見台灣！今年賽事主題為「I’M Ready」，除了意味著 IRONMAN Taiwan 時隔三年經過潛心準備後終將亮相登場，也期許每位參賽者在投入備賽的同時也追尋生活與家庭的平衡，以最無愧於心的昂首姿態來到澎湖全力發揮，無論勝敗為何，都能為自己感到驕傲。

2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽自行車賽道全新路線，將飽覽澎湖風光並騎至跨海大橋繞行西嶼鄉三圈，全程共180公里。圖／大會提供
2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽自行車賽道全新路線，將飽覽澎湖風光並騎至跨海大橋繞行西嶼鄉三圈，全程共180公里。圖／大會提供

今年 IRONMAN Taiwan澎湖賽事眾星雲集，匯聚共41個不同國家之選手，高手過招、精彩可期，包括歷屆台灣男女冠軍「地表最強老爸」許仁茂、「極限女鐵人」陳俐妘都將再聚澎湖力拚衛冕；長年積極推動友善的運動賽事環境的國立台灣師範大學姜義村教授在2022年完成IRONMAN　Taiwan之後，今年不僅將再次挑戰完賽，更帶領「愛運動動無礙」團隊多位夥伴一同參與。其中視障選手李協興更是IRONMAN Taiwan 歷屆首位視覺障礙挑戰者，此次他將與目前台灣選手在KONA完賽最佳成績的吳承泰，攜手征戰澎湖，更希冀一舉叩響 IRONMAN 世錦賽大門，成為第一位站上 IRONMAN 世錦賽舞台之台灣身心障礙選手。

作為金融產業的指標企業，致力支持國內體育盛會發展的富邦金控，今年再次冠名贊助 IRONMAN Taiwan。鐵人運動奠基於強健的體魄以及持續的鍛鍊，過程中能夠提升民眾的健康以及心志，並帶來「正向的力量」，而這些特質正和富邦金控的企業精神不謀而合，鼓勵全民健康運動風氣，實踐品牌精神。

世錦賽 鐵人三項

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