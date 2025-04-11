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澎湖國際鐵人三項賽 4/13近千國內外選手極限挑戰

中央社／ 澎湖縣11日電
2025IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，最特別的積極推動友善運動的師大姜義村教授（左2），更率領「愛運動動無礙」團隊的視障選手李協興（中），將與在KONA 賽事完賽中最佳成績的選手吳承泰（右2）協力下完成挑戰，爭取成為首位站上IRONMAN世錦賽舞台的台灣身障選手。中央社
2025IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，最特別的積極推動友善運動的師大姜義村教授（左2），更率領「愛運動動無礙」團隊的視障選手李協興（中），將與在KONA 賽事完賽中最佳成績的選手吳承泰（右2）協力下完成挑戰，爭取成為首位站上IRONMAN世錦賽舞台的台灣身障選手。中央社

睽違3年的2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，13日起在澎湖登場，將有來自國內外近1000名鐵人，角逐長達226公里的極限賽事。

由台灣鐵人公司舉辦的2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，今天由澎湖縣政府秘書長楊書舜、教育處長林長川、台灣鐵人公司董事長林澤浩等人共同宣布13日在馬公嵵裡登場，比賽限制在17個小時內完成，並將選出65名與35名分別代表參加IRONMAN NICE及IRONMAN KONA兩項世界大賽

台灣鐵人公司表示，今年IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，共計有國內外917名選手參賽，其中有41國285名外籍選手，以日本89名最多、香港和美國有近30名；台灣有632名，曾獲得歷屆台灣男女冠軍的許仁茂、陳俐妘都尋求衛冕。

今年澎湖國際鐵人三項賽，最特別的是，積極推動友善運動的台灣師範大學教授姜義村，率領「愛運動動無礙」團隊的視障選手李協興，將與在IRONMANKONA賽事完賽中最佳成績的選手吳承泰協力完成挑戰，爭取成為首名站上IRONMAN世錦賽舞台的台灣身障選手。

曾在全國鐵人三項混合接力獲得金牌的澎湖子弟李瑋將會出賽，全力爭取參加IRONMAN NICE與IRONMAN KONA兩項世界大賽的名額。

2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，13日起展開，包括3.8公里游泳、180公里自行車及42.2公里路跑，將是體力、耐力的極限大挑戰，各國選手今天已陸續抵達。

世界大賽 鐵人三項

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