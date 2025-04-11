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射箭／世界盃反曲弓團體賽奪2銅 女團新血有亮點

中央社／ 台北11日電
射箭世界盃佛羅里達站，中華隊反曲弓女團邱意晴（左2）、李采璇（右2）、許芯慈（右1）在當地時間10日銅牌戰以5比1擊敗西班牙，拿下銅牌。 中央社（中華民國射箭協會提供）
射箭世界盃佛羅里達站，中華隊反曲弓女團邱意晴（左2）、李采璇（右2）、許芯慈（右1）在當地時間10日銅牌戰以5比1擊敗西班牙，拿下銅牌。 中央社（中華民國射箭協會提供）

射箭世界盃佛羅里達站反曲弓團體賽，中華男、女團都以銅牌作收，而女團許芯慈、李采璇都是首次參加成人組國際賽，教練吳英男今天大讚邱意晴帶領學妹向前衝，年輕小將也展現抗壓性。

中華射箭代表隊這次參加世界盃第一站佛羅里達站，反曲弓男團由巴黎奧運國手湯智鈞、戴宇軒攜手蘇于洋，而女團則是由同為巴黎奧運國手邱意晴帶領許芯慈、李采璇出征，3人平均年齡不到20歲。

中華男團首輪以5比1射退義大利，8強、4強分別遭遇德國、中國大陸都歷經加射才分出勝負，可惜4強以4比5飲恨，所幸銅牌戰以5比1射下西班牙，拿下銅牌。

教練劉展明接受中央社訪問時表示，當地風勢比較大、亂，資格賽選手似乎有點太在意風向，因此射起來有點綁手綁腳，所幸團體賽重新調整心態，「之前沒有風情況下，大家要比準，會瞄得比較仔細，這次把目標放大，大概位置就可以射出去，因為風比較大，一直瞄的話，動作會變得比較僵硬。」

至於反曲弓女團前2輪面對土耳其、德國，分別以6比2、6比0勝出，關鍵4強則以4比5不敵美國，銅牌戰面對西班牙，以5比1射下銅牌。

邱意晴雖然才21歲，但已有參加杭州亞運、巴黎奧運經驗，已是女團3人中最資深，其他2名小將這次都是成人組國際賽首秀。教練吳英男表示，由於3人首次合作，賽前設定目標前4名，他除了肯定邱意晴帶領學妹向前衝外，也特別點名許芯慈年僅17歲，但這次展現抗壓性、沒有怯場，有助於未來發展。

另外，複合弓男子個人賽部分，8強上演中華隊內戰，由陳界綸以150比147射退張正韋，前進4強，還有機會為中華隊再添獎牌。

張正韋 湯智鈞 邱意晴

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