快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

射擊／世界盃與劉宛渝奪金 楊昆弼有神隊友還有妻相伴

中央社／ 台北11日電
世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰，台灣選手楊昆弼與劉宛渝頂住壓力，加賽擊敗澳洲組合奪金。 截圖自ISSF粉絲團
世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰，台灣選手楊昆弼與劉宛渝頂住壓力，加賽擊敗澳洲組合奪金。 截圖自ISSF粉絲團

台灣選手楊昆弼今天世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰正規賽最後一發失手，所幸隊友劉宛渝頂住壓力，最終加賽擊敗澳洲組合，而他這趟不僅有隊友相助，妻子也有隨行。

劉宛渝與楊昆弼過去就曾有多次合作經驗，這次在世界盃阿根廷布宜諾斯艾利斯站再度搭檔，在混合團體賽資格賽以144分、第1名之姿晉級金牌戰。

劉宛渝與楊昆弼金牌戰迎戰澳洲組合艾爾茲（Mitchell Iles）與史密斯（Penny Smith），其中史密斯去年巴黎奧運摘銅，這次世界盃個人賽更是已添得1金。

金牌戰每組2名選手各射25發後決定名次，前24發射完後，台灣組合仍領先1分，而楊昆弼錯失最後一發後形成平手，壓軸上場的劉宛渝能否命中成為關鍵，所幸劉宛渝頂住壓力，兩人隨後更在加賽階段以5比4射下金牌。

楊昆弼接受中央社訪問時表示，正規賽最後一發原本已經大概知道方向，但沒想到出手太快，雖然有點懊惱，但他仍相信隊友，「我相信她可以的。」

劉宛渝坦言，當下有愣了一下，但隨即告訴自己要撐住，至少還有機會爭奪金牌。

劉宛渝繼個人賽銅牌、締造生涯在世界盃里程碑後，又在混合團體賽進帳1金，這也是她與楊昆弼在世界盃合作首面金牌，她直呼，真的是出乎意料，沒想到能有這麼大突破。

楊昆弼接下來將轉戰在秘魯舉辦的世界盃，去年底結婚的他，另一半是韓國射擊選手，從今年起國際賽有妻子相伴，他也感謝妻子協助打理生活瑣事，讓他可以聚焦在比賽、訓練。

Mitchell 劉宛渝 楊昆弼

延伸閱讀

射擊／世界盃混雙奪冠 楊昆弼劉宛渝PK戰5比4擊退澳洲

射擊／技術調整奏效 劉宛渝世界盃不定向飛靶奪銅

暫緩關稅不知情？白宮貿易代表國會聽證被批外行

射擊／世界盃射銅有突破 劉宛渝借外套登頒獎台

相關新聞

足球／2030世足賽擴大64隊？網酸：為中國國足晉級操碎了心

在南美洲足總第80屆大會上，南美足總主席多明哥斯（Alejandro Dominguez）宣布，正式向FIFA提議將2030世界盃擴大參賽至64隊。 「通過這個方案，阿根廷、烏拉圭和巴拉圭將至少

射箭／世界盃反曲弓團體賽奪2銅 女團新血有亮點

射箭世界盃佛羅里達站反曲弓團體賽，中華男、女團都以銅牌作收，而女團許芯慈、李采璇都是首次參加成人組國際賽，教練吳英男今天...

射擊／世界盃與劉宛渝奪金 楊昆弼有神隊友還有妻相伴

台灣選手楊昆弼今天世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰正規賽最後一發失手，所幸隊友劉宛渝頂住壓力，最終加賽擊...

金恩盃／中華隊1：2不敵紐西蘭 今戰地主拚保級希望

金恩盃女網亞大一級賽，10日在印度浦那市進行第三天賽程，前兩場連輸南韓、香港的中華隊，第三場迎戰二連勝的紐西蘭，前兩點單...

射擊／世界盃混雙奪冠 楊昆弼劉宛渝PK戰5比4擊退澳洲

2025年射擊世界盃阿根廷站中華代表隊再傳捷報，10日不定向飛靶混雙賽，楊昆弼與劉宛渝攜手，在延長PK賽以5比4擊敗澳洲...

體操／克羅埃西亞世界盃 蕭佑然鞍馬預賽第5晉級

在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站，台灣鞍馬好手蕭佑然，在今天登場的資格賽當中，以難度分5.7、執行分8.666分、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。