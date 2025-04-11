金恩盃／中華隊1：2不敵紐西蘭 今戰地主拚保級希望

金恩盃女網亞大一級賽，10日在印度浦那市進行第三天賽程，前兩場連輸南韓、香港的中華隊，第三場迎戰二連勝的紐西蘭，前兩點單打林芳安和葛藍喬安娜都是先盛後衰，經過三盤激戰後落敗；儘管第三點雙打吳芳嫺／卓宜岑以6：0、6：1扳回一城，但中華隊仍是以1：2不敵紐西蘭，苦吞三連敗，11日將在中央球場迎戰地主印度，若是再敗，明年將降入亞大二級。

林芳安在金恩盃處女秀表現的可圈可點，儘管排名955遠落後排名486的對手貝瑞（Monique Barry），林芳安卻展現初生之犢不畏虎的精神，最後經過3小時12分鐘苦戰，以7：5、6：7、6：7飲恨。打到最後雙腳都已抽筋的林芳安表示，「我第一次打金恩盃，下場前緊張到在抖；平常我不太會抽筋，就是因為太緊張才抽筋。」

教練林育州指出，林芳安在金恩盃第一場就差點擊敗排名500名內的對手，實在很棒，「她有發揮出自己實力，只是紐西蘭選手體能狀況實在太好，扭到腳後好像沒事一樣，怎麼打都不會累。」

葛藍喬安娜面對本屆單打排名最高的孫璐璐，第一盤雖以6：3強勢拿下，可惜後兩盤以3：6、4：6失去，最終拚戰超過兩小時，繼首役輸給南韓後，嘗到本屆第二敗。林育州表示，孫璐璐第一盤被葛藍的強攻嚇到，一開賽便以0：3落後，但隨即在第二盤改變球路，快打幾球後就把球打旋，打壞葛藍的擊球節奏，讓葛藍出手沒有像首盤如此順暢。

雖然葛藍力拼落敗，林育州肯定她的鬥志，也認為她的全面性攻擊打法是正確的方向，林育州分析：「葛藍具有力量，不怕球速快的對手，比較不喜歡像南韓那種防守型的，如果未來再加強攻擊的穩定性和強化體能，她有很大機會打進前一百。」

吳芳嫺身為本屆賽事排名最高的選手，前兩場雙打都是打到第三盤惜敗，直到第三天才輕鬆獲勝，她說：「我從美國趕來後，時差還沒調過來，平常需要一個多禮拜來調，但我上周五才回台灣，周六就出發來印度，因此昨天身體就出現狀況，有點抽筋，不太能跳起來打，左右移動還好，突然發力就會抽筋，自然影響表現。」

吳芳嫺透露，雙打她通常站左邊，金恩盃為配合隊友，變成站右邊，但因為很久沒有和卓宜岑搭配，前兩天仍在磨合中，未來應該會漸入佳境。她說：「其實前兩天雙打都應該要贏，可惜結果和預期有些落差。」

三連敗的中華隊11日要對印度，12日對泰國，這兩場如果都能拿下勝利，仍有機會保級，但輸掉任何一場，便可確定於明年降入亞大二級。