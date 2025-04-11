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射擊／世界盃混雙奪冠 楊昆弼劉宛渝PK戰5比4擊退澳洲

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日專電
2025年射擊世界盃阿根廷站不定向飛靶混雙決賽，在延長PK賽中以5比4擊敗澳洲強敵後，中華隊組合楊昆弼（左3）與劉宛渝（右3）高舉賽槍，與亞軍澳洲隊及季軍義大利隊並肩站在比賽舞台上。 中央社
2025年射擊世界盃阿根廷站不定向飛靶混雙決賽，在延長PK賽中以5比4擊敗澳洲強敵後，中華隊組合楊昆弼（左3）與劉宛渝（右3）高舉賽槍，與亞軍澳洲隊及季軍義大利隊並肩站在比賽舞台上。 中央社

2025年射擊世界盃阿根廷站中華代表隊再傳捷報，10日不定向飛靶混雙賽，楊昆弼劉宛渝攜手，在延長PK賽以5比4擊敗澳洲強敵，勇奪金牌。這是兩人合作以來首面世界盃混雙金牌，也為中華隊拿下本次賽會第二面獎牌。

楊昆弼與劉宛渝在預賽表現穩定，排名第一晉級冠軍賽。面對澳洲隊組合，雙方決賽勢均力敵，一路互不相讓，最終以45比45戰成平手，進入PK賽。

在「一發定勝負」的PK賽中，劉宛渝穩定發揮，楊昆弼也關鍵命中，兩人合力以5比4驚險擊敗對手，成功奪金。

「很開心一起拿到屬於我們第一面的世界盃混雙金牌，這幾天配合的默契也非常好，謝謝隊友的助攻。」楊昆弼賽後受訪時表示。

劉宛渝則說：「我們是互補的概念，很開心一起打下第一面金牌，希望未來能延續組合默契。」

劉宛渝在女子不定向飛靶個人賽中奪下銅牌，頒獎前，劉宛渝一度忘了攜帶中華隊代表外套，楊昆弼當場「神救援」，自然互動展現絕佳默契。

楊昆弼的義大利籍教練培拉（Albano Pera）接受中央社訪問時表示，面對擁有兩名選手雙雙晉級個人決賽的澳洲勁旅，楊昆弼與劉宛渝始終保持穩定，展現高水準應戰能力，尤其在PK賽中冷靜出擊，「是一場漂亮的勝利。」

2025年射擊世界盃阿根廷站，中華代表隊以一金一銅的優異成績結束比賽。接下來，楊昆弼將於11日出發前往秘魯，繼續挑戰後續賽事。

劉宛渝 楊昆弼

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