體操／克羅埃西亞世界盃 蕭佑然鞍馬預賽第5晉級

中央社／ 台北11日電

克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站，台灣鞍馬好手蕭佑然，在今天登場的資格賽當中，以難度分5.7、執行分8.666分、總分14.366分排名第5晉級決賽。

這是蕭佑然今年第3度征戰體操世界盃，他曾在2月的德國體操世界盃科特布斯站（Cottbus）決賽，以14.433分摘下鞍馬金牌。

這場克羅埃西亞的奧西耶克（Osijek）站，各國好手幾乎都有報名，鞍馬項目就有多達39人出賽，其中暫居資格賽第1名的，就是哈薩克名將、巴黎奧運銀牌得主庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）。

蕭佑然教練鄭焜杰今天告訴中央社記者，這站幾乎世界上8成的名將都出來參賽，挑戰確實很高，但也是選手磨練和加強信心的好時機。

他表示，決賽的難度動作還沒有決定，先看看賽前的練習狀況如何，以及決賽抽籤後，主要競爭對手的排序再來後續調整。

鄭焜杰指出，「其實今天蠻多選手的動作都發生失誤，佑然這套5.7的動作也是有些小缺失，所以我們還會再考慮，是要提升難度，還是把5.7分的難度動作做到完美。」

鄭焜杰強調，今天這個分數晉級決賽只能說達到預期內，決賽前還要再多做些調整，希望能以最佳狀態去挑戰世界各國的好手。

克羅埃西亞

延伸閱讀

台南應用科大7學生勞動部技能競賽表現優異 晉級全國賽

體操／李智凱5月世界盃挑戰賽復出 備戰體操世錦賽

NBA／奪冠班底出走、雙核心受禮遇 金塊掀茶壺風暴

NBA／氣氛不佳約柯奇沮喪 金塊開除馬龍、不與總經理續約

相關新聞

羽球／男雙楊博涵、劉廣珩 中華隊唯一晉亞錦賽8強

中華隊男雙組合楊博涵、劉廣珩，今天在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽16強，21比12、16比21、21比18擊敗大會第8種子...

射箭／洛杉磯奧運增複合弓混雙 體育署納黃金計畫

根據世界射箭總會官網，2028年洛杉磯奧運射箭首度新增複合弓混合團體項目；教育部體育署長鄭世忠說，會盡快要求射箭協會和國...

世大運我國選手預估達200人 期待挑戰境外參賽最佳成績

2025夏季世界大學運動會訂於今年7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，目前已完成各競賽種類遴選辦法訂定及公告，我國代表...

黃偉哲為全中運選手授旗：全力以赴將榮耀留在台南

全國中等學校運動會預定4月19日至24日於台南市登場，市長黃偉哲市今天下午為南市代表隊授旗，披上戰袍，為出征的選手加油打...

全中運／台南復興國中姐妹檔領軍 拚韻律體操團體2連霸

台南市復興國中韻律體操隊，去年全中運首度奪下韻律體操國女團隊全能金牌，而且從復興國中系統出生的長榮中學郭書卉還拿到高女組...

桌球／洛杉磯奧運桌球新變革 新增混合團體賽

國際奧會執委會今天通過，2028年洛杉磯奧運桌球項目將新增混合團體賽，同時將重新納入男雙、女雙項目，取代原本男子、女子團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。