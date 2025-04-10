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射箭／洛杉磯奧運增複合弓混雙 體育署納黃金計畫

中央社／ 台北10日電
射箭複合弓混合團體賽進入奧運項目，成為台灣重點項目之一，圖為杭州亞運複合弓中華女子隊。報系資料照
射箭複合弓混合團體賽進入奧運項目，成為台灣重點項目之一，圖為杭州亞運複合弓中華女子隊。報系資料照

根據世界射箭總會官網，2028年洛杉磯奧運射箭首度新增複合弓混合團體項目；教育部體育署長鄭世忠說，會盡快要求射箭協會和國訓中心討論，一定列入黃金計畫，給選手更多資源。

射箭1972年重新納入夏季奧林匹克運動會，當時僅設男、女個人項目，1988年漢城奧運增加男、女團體項目；2020年東京奧運再增設混雙項目，而洛杉磯奧運首度新增複合弓混合團體，射箭總計將頒出6面金牌。

複合弓由美國發明，使用凸輪和滑輪有效地提供箭動力，1995年首次亮相世界射箭錦標賽，逐漸受重視，目前印度可算強權。

世界射箭總會（World Archery）主席艾爾徳納（Ugur Erdener）表示，對這項運動及數百萬長期尋求奧運認可的複合弓射箭運動員，這是巨大進步。

中華民國射箭協會秘書長林振賢今天告訴中央社記者，等這麼多年終於成真（進軍奧運），台灣實力一直在國際水準之上，很有機會在奧運奪牌。

他說，接下來會先研究遴選辦法，納入黃金計畫，試著讓中華射箭企業聯賽也辦複合弓項目，在這3年努力讓台灣選手有更多資源和比賽。

鄭世忠表示，複合弓是射箭運動項目之一，理論上應不需另修訂黃金計畫標準，現在就責請協會和國家運動訓練中心儘速開會討論，如何將選手列入黃金計畫協助。

體育署

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