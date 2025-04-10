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世大運我國選手預估達200人 期待挑戰境外參賽最佳成績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
萊茵魯爾夏季世大運訂於今年7月16日至27日舉行，我國代表團將參加15個競賽運動種類。圖／體育署提供
萊茵魯爾夏季世大運訂於今年7月16日至27日舉行，我國代表團將參加15個競賽運動種類。圖／體育署提供

2025夏季世界大學運動會訂於今年7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，目前已完成各競賽種類遴選辦法訂定及公告，我國代表隊預計將參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船、沙灘排球等15種運動種類，已遴選出的培訓隊已於今年2月1日起陸續展開集訓。

體育署表示，為接軌各賽會的培訓參賽工作，爭取本屆世大運佳績，在2024巴黎奧運結束後旋即展開2026名古屋亞運及本屆世大運培訓作業。由於世大運與奧亞運競賽種類及選手重疊性相當高，而我國優秀運動員大多也具有大專學生身分，因此本屆世大運在培訓策略上，將2025世大運結合2026亞運會進行培訓體系連貫、整合各賽會培訓作業的方式辦理，並依據「我國參加國際綜合性運動賽會國家代表隊培訓參賽實施計畫」，銜續培育各運動種類的優秀競技運動人才，期待本屆世大運國家排名能追平甚至超越歷屆境外參賽最佳的第7名成績，進而放眼2026年名古屋亞運的參賽目標。

體育署指出，本次德國萊茵魯爾世大運的參賽目標除爭取最佳成績外，也希望能透過參賽機會累積國際競賽經驗，作為未來培訓規劃的方向，因此我國本次在團體球類競賽方面，將派出男、女籃球、男、女排球、男、女沙灘排球等代表隊參賽，預估屆時參賽選手總數將達200人，代表團人員將接近290人的規模。

為積極備戰並提供世大運選手最好的後勤支援服務，體育署署長鄭世忠於今年2月4日至12日率體育署同仁、大專體總、國訓中心及運科中心於農曆春節後，赴德國埃森及柏林走訪中繼站（膳食、防護物治及體能訓練）預定地點，並拜會我國駐德國台北代表處處長謝志偉及德國僑界相關人士，藉助德國當地資源，提供協助設置本屆世大運中繼站並有效發揮功能。

有關中繼站據點考察情形，總共走訪埃森以及柏林的公寓、飯店、健身房、運動中心、物理治療所，共10幾個地點，並以空間大小、設備狀況、周邊機能，以及與主要賽事場館距離等因素，綜合評估作為中繼站據點的擇定考量。

後續體育署將持續掌握各運動種類培訓隊訓練進度及需求，偕同國訓中心及運科中心完善後勤支援並配合培訓計畫提供服務，為國家代表隊提供完整的訓練後勤支援，做好最佳的後勤角色，讓世大運選手及教練在訓練上無後顧之憂，進而爭取最好的成績。

排球 體育署

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