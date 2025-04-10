黃偉哲為全中運選手授旗：全力以赴將榮耀留在台南

全國中等學校運動會預定4月19日至24日於台南市登場，市長黃偉哲市今天下午為南市代表隊授旗，披上戰袍，為出征的選手加油打氣。他勉勵地主隊以最佳狀態迎戰全國，將榮耀留在台南。

黃偉哲表示，南市代表隊2年前全中運共榮獲44面金牌、39面銀牌、40面銅牌，總計123面獎牌，共有4項目6人次破大會紀錄，期待今年更上一層樓，獎牌數再突破。他說，全中運代表隊共派出1470位選手參加，這些選手都是中等學校聯合運動會中脫穎而出的佼佼者。選手們歷經層層選拔，實力堅強，是台南的驕傲與希望。

黃偉哲說，今年台南市主辦全中運，在硬體軟體的優化都做了很大的努力，台南已22年沒有舉辦全中運，上次舉辦的時候，選手們也都還沒出生，希望大家共同努力，「我們台南市能夠以各位為榮，符合這次全中運的精神，象徵榮耀的起點，大家都是榮耀的起點。」

體育局長陳良乾說，為了提升基層選手競技實力，市府自2019年起即啟動運動傷害防護計畫，針對本市各國、高中全中運參賽學校進行運動傷害防護宣導及各型盃賽隨隊防護，更針對績優團隊、選手進行全方位及強化性的體能訓練課程，讓績優運動選手享有更完善的體能提升。去年更結合運動心理訓練計畫針對教練、選手於訓練期、賽前及實戰期間能獲得個別化的心理訓練，讓運動科學輔助選手訓練更臻完善，以期選手能取得佳績，為南市爭光。