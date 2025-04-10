快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲為全中運選手授旗：全力以赴將榮耀留在台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）授旗台南市全中運代表選手，由體育總會理事長吳志祥代表接受。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左）授旗台南市全中運代表選手，由體育總會理事長吳志祥代表接受。記者鄭惠仁／攝影

全國中等學校運動會預定4月19日至24日於台南市登場，市長黃偉哲市今天下午為南市代表隊授旗，披上戰袍，為出征的選手加油打氣。他勉勵地主隊以最佳狀態迎戰全國，將榮耀留在台南。

黃偉哲表示，南市代表隊2年前全中運共榮獲44面金牌、39面銀牌、40面銅牌，總計123面獎牌，共有4項目6人次破大會紀錄，期待今年更上一層樓，獎牌數再突破。他說，全中運代表隊共派出1470位選手參加，這些選手都是中等學校聯合運動會中脫穎而出的佼佼者。選手們歷經層層選拔，實力堅強，是台南的驕傲與希望。

黃偉哲說，今年台南市主辦全中運，在硬體軟體的優化都做了很大的努力，台南已22年沒有舉辦全中運，上次舉辦的時候，選手們也都還沒出生，希望大家共同努力，「我們台南市能夠以各位為榮，符合這次全中運的精神，象徵榮耀的起點，大家都是榮耀的起點。」

體育局長陳良乾說，為了提升基層選手競技實力，市府自2019年起即啟動運動傷害防護計畫，針對本市各國、高中全中運參賽學校進行運動傷害防護宣導及各型盃賽隨隊防護，更針對績優團隊、選手進行全方位及強化性的體能訓練課程，讓績優運動選手享有更完善的體能提升。去年更結合運動心理訓練計畫針對教練、選手於訓練期、賽前及實戰期間能獲得個別化的心理訓練，讓運動科學輔助選手訓練更臻完善，以期選手能取得佳績，為南市爭光。

全中運

延伸閱讀

美關稅急轉彎 黃偉哲：強化競爭力是必然要面對的

因應關稅挑戰 黃偉哲：關注中國在海外與台灣產業競爭

影／美對等關稅暫緩 陳其邁、黃偉哲呼籲共體時艱

影／不滿車子未停就走動…台南公車司機「咆哮」南一中學生 公運處說話了

相關新聞

桌球／奧運桌球增至6項目 林昀儒：雙打會放更多心力

國際奧會執委會在今天宣布洛杉磯奧運多項賽事變革，其中在桌球項目將由男、女雙打取代原先的男、女團賽事，並首度新增混合團體賽...

世大運我國選手預估達200人 期待挑戰境外參賽最佳成績

2025夏季世界大學運動會訂於今年7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，目前已完成各競賽種類遴選辦法訂定及公告，我國代表...

黃偉哲為全中運選手授旗：全力以赴將榮耀留在台南

全國中等學校運動會預定4月19日至24日於台南市登場，市長黃偉哲市今天下午為南市代表隊授旗，披上戰袍，為出征的選手加油打...

全中運／台南復興國中姐妹檔領軍 拚韻律體操團體2連霸

台南市復興國中韻律體操隊，去年全中運首度奪下韻律體操國女團隊全能金牌，而且從復興國中系統出生的長榮中學郭書卉還拿到高女組...

桌球／洛杉磯奧運桌球新變革 新增混合團體賽

國際奧會執委會今天通過，2028年洛杉磯奧運桌球項目將新增混合團體賽，同時將重新納入男雙、女雙項目，取代原本男子、女子團...

射擊／技術調整奏效 劉宛渝世界盃不定向飛靶奪銅

台灣射擊選手劉宛渝9日在2025年射擊世界盃阿根廷站女子不定向飛靶個人賽中奪下銅牌，不僅為台灣代表隊贏得本屆賽事首面獎牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。