桌球／用「喊聲」挺林昀儒 場邊教練王翊澤：有幫助就拚命喊

我國桌球好手林昀儒今年征戰各大國際賽事，教練王翊澤在場邊教練席的「喊聲」也逐漸成為林昀儒賽事的一項特色，王翊澤在今天受訪時表示，儘管「喊聲」這件事與被稱作「沉默刺客」的林昀儒形象可能不太相同，不過在與林昀儒溝通後他認為喊聲感覺像是有人在場邊挺他，所以他就更拚命喊。

過去也是我國桌球國手的王翊澤，在退役後轉任教練並會以球評身份出現在大眾視野，而去年亞錦賽他先是以情蒐人員的身分被邀請加入林昀儒團隊，在今年起更是成為林昀儒的場邊教練，而他在場邊的「喊聲」也逐漸成為林昀儒比賽的一項特色，多次被轉播單位帶入鏡頭之中。

談到透過「喊聲」方式為林昀儒加油打氣，王翊澤在今天受訪時說：「我們就是一個團隊，選手才是場上焦點，他需要什麼幫助我們就提供什麼，一開始我也問昀儒『幫你喊會不會影響到你？』他說喊了感覺場邊有人在挺我，既然能幫上他，於是我就更拚命喊。」

王翊澤坦言，對於從一開始以情蒐人員身分加入團隊，到現在恢復教練身分，一開始確實覺得有點驚喜，不過也樂於接受這項挑戰。他也笑稱自己上任後的第一個任務，就是幫助過去比賽總是只有一種表情的林昀儒「增加表情」，希望幫助他讓其他選手更難以判斷他的心情。