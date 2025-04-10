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桌球／洛杉磯奧運桌球新變革 新增混合團體賽

中央社／ 台北10日電
奧運桌球將新增混合團體賽。 路透
奧運桌球將新增混合團體賽。 路透

國際奧會執委會今天通過，2028年洛杉磯奧運桌球項目將新增混合團體賽，同時將重新納入男雙、女雙項目，取代原本男子、女子團體賽，共設6個比賽項目。

這也意味著，洛杉磯奧運桌球項目將在男單、女單、男雙、女雙、混雙、混合團體產生史上最多的6面金牌。

1988年漢城奧運首度出現桌球項目以來，最初設有男單、女單、男雙、女雙4個項目，直到2008年北京奧運時，原先男、女雙被男子團體、女子團體項目取代，後來在2020東京奧運新設混合雙打，而林昀儒鄭怡靜這組黃金混雙組合當時就曾為台灣拿下銅牌。

國際奧會執委會今天決議，桌球男雙、女雙項目將在洛杉磯奧運重新回歸，頂替原先男、女子團體賽，而混合團體賽將首度登上五環殿堂。

值得注意的是，奧運桌球項目調整後，若依舊維持同性別滿額3人參賽，將考驗選手體能，以巴黎奧運為例，台灣一哥林昀儒就身兼單打、男團、混雙3項，屆時洛杉磯奧運和一姐鄭怡靜很有可能必須4線作戰。林昀儒接受中央社訪問時表示，先努力爭取洛杉磯奧運資格。

至於首度進入奧運的混合團體賽，2023年曾出現在中國成都舉辦的混合團體世界盃，隊伍由男、女選手組成，賽制也較為特別，採15局8勝制，比賽分成5點進行，每點單、雙打都須打滿3局，先拿下8局隊伍勝出。

中華民國桌球協會秘書長葉國欽表示，國訓中心定期會召開座談會與各個教練團討論，後續也會將奧運賽制變動訊息轉達各團隊，研究如何因應、強化訓練。

2020東京奧運 林昀儒 鄭怡靜

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