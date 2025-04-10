快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資2.7億元 全台首座人工輕艇激流場30日進行測試賽

聯合報／ 記者劉肇育／宜蘭即時報導
體育署署長鄭世忠視察斥資逾2.7億元、即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地。記者劉肇育／攝影
體育署署長鄭世忠視察斥資逾2.7億元、即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地。記者劉肇育／攝影

體育署署長鄭世忠在今天前往宜蘭三星鄉的安農溪，視察即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地，該場地將在17日完工並於30日進行世壯運測試賽，鄭世忠也期待在這座場地完成後，除了讓我國選手可以留在國內訓練外，也能夠吸引亞洲，甚至是歐美國家選手來台進行訓練。

體育署為優化全民運動設施及建構優質運動競賽場地，特向行政院提報「優化全民運動與賽會環境計畫」爭取公共建設經費，於112年11月3日獲行政院核定後，即於113年2月7日核定補助宜蘭縣政府2億元，以總金額2.7億元辦理「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，新建輕艇激流人工賽道及周邊附屬設施，該工程預計於17日完工。

在今天的視察過程中，鄭世忠表示，這次「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」特別邀請亞運金牌國手張筑涵、中華民國輕艇協會提供專業意見，且採用奧運等級的賽道規劃，未來啟用後除了是我國首座，也將是亞洲少數幾座人工輕艇激流標桿場，「未來除了我國選手不用再出國找場地訓練，也希望能夠吸引亞洲、歐美國家選手來台訓練，刺激國內選手一同成長。」

除了人工輕艇激流標桿場地外，未來也將在旁興建輕艇激流標桿國家選手訓練中心，提供選手專業的硬體設備來優化訓練內容，並提升訓練成效，鄭世忠表示，此處將成為我國輕艇激流標桿運動訓練重要據點，提供國內輕艇好手符合國際標準的訓練環境，對於選手訓練與備戰國際賽事具有極大幫助，期盼未來能充分運用，積極爭取在本場地舉辦各項國際賽事，提升我國國際能見度。

目前「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」仍積極施作中，預計4月25日進行首次下水測試，4月30日則將舉辦2025雙北世界壯年運動會測試賽及啟用典禮。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地將於30日舉辦世壯運測試賽。記者劉肇育／攝影
安農溪輕艇激流標桿競賽場地將於30日舉辦世壯運測試賽。記者劉肇育／攝影
體育署署長鄭世忠視察斥資逾2.7億元、即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地。記者劉肇育／攝影
體育署署長鄭世忠視察斥資逾2.7億元、即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地。記者劉肇育／攝影

世壯運 張筑涵 體育署

延伸閱讀

桌球／奧運桌球增至6項目 林昀儒：雙打會放更多心力

2025全國第一鮪蘇澳拍賣 重216公斤、總價逾166萬元

新北五股藍拱橋8月底完工 跨河景觀橋打造新地標

拚穩定大台中供水 大甲溪輸水管第3標隧道貫通

相關新聞

桌球／奧運桌球增至6項目 林昀儒：雙打會放更多心力

國際奧會執委會在今天宣布洛杉磯奧運多項賽事變革，其中在桌球項目將由男、女雙打取代原先的男、女團賽事，並首度新增混合團體賽...

桌球／用「喊聲」挺林昀儒 場邊教練王翊澤：有幫助就拚命喊

我國桌球好手林昀儒今年征戰各大國際賽事，教練王翊澤在場邊教練席的「喊聲」也逐漸成為林昀儒賽事的一項特色，王翊澤在今天受訪...

桌球／洛杉磯奧運桌球新變革 新增混合團體賽

國際奧會執委會今天通過，2028年洛杉磯奧運桌球項目將新增混合團體賽，同時將重新納入男雙、女雙項目，取代原本男子、女子團...

射擊／技術調整奏效 劉宛渝世界盃不定向飛靶奪銅

台灣射擊選手劉宛渝9日在2025年射擊世界盃阿根廷站女子不定向飛靶個人賽中奪下銅牌，不僅為台灣代表隊贏得本屆賽事首面獎牌...

斥資2.7億元 全台首座人工輕艇激流場30日進行測試賽

體育署署長鄭世忠在今天前往宜蘭三星鄉的安農溪，視察即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地，該場地將在17日完工並於30日...

射擊／世界盃射銅有突破 劉宛渝借外套登頒獎台

台灣選手劉宛渝首度在世界盃女子不定向飛靶射下銅牌，她今天表示，很開心在巴黎奧運後有所突破，而賽前未預設會奪牌的她，忘了帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。