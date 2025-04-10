斥資2.7億元 全台首座人工輕艇激流場30日進行測試賽

體育署署長鄭世忠在今天前往宜蘭三星鄉的安農溪，視察即將完工的全台首座人工輕艇激流標桿場地，該場地將在17日完工並於30日進行世壯運測試賽，鄭世忠也期待在這座場地完成後，除了讓我國選手可以留在國內訓練外，也能夠吸引亞洲，甚至是歐美國家選手來台進行訓練。

體育署為優化全民運動設施及建構優質運動競賽場地，特向行政院提報「優化全民運動與賽會環境計畫」爭取公共建設經費，於112年11月3日獲行政院核定後，即於113年2月7日核定補助宜蘭縣政府2億元，以總金額2.7億元辦理「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，新建輕艇激流人工賽道及周邊附屬設施，該工程預計於17日完工。

在今天的視察過程中，鄭世忠表示，這次「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」特別邀請亞運金牌國手張筑涵、中華民國輕艇協會提供專業意見，且採用奧運等級的賽道規劃，未來啟用後除了是我國首座，也將是亞洲少數幾座人工輕艇激流標桿場，「未來除了我國選手不用再出國找場地訓練，也希望能夠吸引亞洲、歐美國家選手來台訓練，刺激國內選手一同成長。」

除了人工輕艇激流標桿場地外，未來也將在旁興建輕艇激流標桿國家選手訓練中心，提供選手專業的硬體設備來優化訓練內容，並提升訓練成效，鄭世忠表示，此處將成為我國輕艇激流標桿運動訓練重要據點，提供國內輕艇好手符合國際標準的訓練環境，對於選手訓練與備戰國際賽事具有極大幫助，期盼未來能充分運用，積極爭取在本場地舉辦各項國際賽事，提升我國國際能見度。