桌球／奧運桌球增至6項目 林昀儒：雙打會放更多心力

國際奧會執委會在今天宣布洛杉磯奧運多項賽事變革，其中在桌球項目將由男、女雙打取代原先的男、女團賽事，並首度新增混合團體賽事，我國桌球好手林昀儒今天表示，未來將會在雙打上多放一些心力，尤其接下來他也將在世錦賽上與高承睿搭檔男雙，並與鄭怡靜再度攜手征戰混雙。

體育署署長鄭世忠在今天前往宜蘭關心桌球好手林昀儒的訓練狀況，並且下場小試身手，鄭世忠也針對林昀儒的訓練狀況與需求，與林昀儒和教練王翊澤進行溝通。

談到上周剛結束WTT仁川站賽事，明天又將出發前往澳門備戰世界盃，林昀儒在談到上周與日本好手張本智和的激戰，他也直言確實覺得表現不錯，「有把自己這幾次訓練的發揮到場上，覺得很不錯。」

體育署署長鄭世忠（右）與林昀儒（左）互動。記者劉肇育／攝影

對於今天國際奧會執委會宣布洛杉磯奧運將由男女雙打賽事取代男女團體賽，並將新增混合團體賽，一名選手最多可能兼到4項賽事，林昀儒也表示，未來勢必會在雙打上放更多一點心力，但目前就是先練好球，尤其接下來將在世錦賽與高承睿搭檔男雙，混雙則將再度與鄭怡靜攜手合作，他說：「與怡靜學姊畢竟有一段時間沒有搭了，先求順順的來。」

對於今天體育署長鄭世忠親自到於宜蘭縣農會樓上的訓練館進行探視，林昀儒在談到這個訓練球場時也表示，「現在球場的氣氛有更接近正式比賽，也可以放很多桌，讓更多選手一起訓練，氣氛也更好，來這邊的選手水平都不錯，大家的球路都不同，能夠互相進步。另外也安裝了高速攝影機，幫助我觀看那些失誤比較多的點，找出問題進行修正。」

林昀儒在去年底也以「mickey__lin_food」為名在社群上分享美食資訊，談到此事時他表示，是希望能夠紀錄與分享平時常吃的東西，被問到有什麼宜蘭在地美食想推薦時，他則笑說：「大家可以鎖定上面。」