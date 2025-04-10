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射擊／技術調整奏效 劉宛渝世界盃不定向飛靶奪銅

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日專電
台灣選手劉宛渝（右）10日在阿根廷舉辦的射擊世界盃女子不定向飛靶射下銅牌，這也是她在世界盃首面獎牌，她表示，很開心在巴黎奧運後有所突破。（劉宛渝提供）
台灣選手劉宛渝（右）10日在阿根廷舉辦的射擊世界盃女子不定向飛靶射下銅牌，這也是她在世界盃首面獎牌，她表示，很開心在巴黎奧運後有所突破。（劉宛渝提供）

台灣射擊選手劉宛渝9日在2025年射擊世界盃阿根廷站女子不定向飛靶個人賽中奪下銅牌，不僅為台灣代表隊贏得本屆賽事首面獎牌，也寫下個人首度在世界盃賽事登上頒獎台的紀錄。

根據主辦單位報導，劉宛渝在決賽前半段出現失誤，排名一度落後，但後段逐漸穩定，在最後15發中僅失1靶，成功超越波多黎各與義大利選手，最終以穩健表現拿下第3名。澳洲選手史密斯（PennySmith）以50發命中44靶奪金，美國選手嘉里森（Carey Garrison）以42靶獲銀。

劉宛渝賽後接受中央社記者訪問時表示，這是她自巴黎奧運後首度參加世界盃賽事，過去幾個月專注於技術調整，並在預賽中順利掌握節奏。她指出，面對布宜諾斯艾利斯入秋後多變的天氣與場地狀況，事前已在訓練中做好準備，對於能以獎牌肯定努力相當欣慰。

她指出，決賽前段未能發揮理想水準，導致名次受影響，她說，「這場比賽最大的對手其實是自己，還好最後找回節奏。」

射擊世界盃阿根廷站自4月1日至11日舉行，賽事已進入尾聲。台灣代表隊10日將由劉宛渝與楊昆弼搭檔出戰不定向飛靶混雙賽。劉宛渝說：「我們過去已多次搭配，也拿過不少冠軍，這次目標一致，就是全力拚金。」

劉宛渝 楊昆弼

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