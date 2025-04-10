羽球／李佳豪拍落印度選手 晉級亞錦賽16強

台灣羽球好手李佳豪今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪，以21比18、21比10拍落2021年世錦賽銅牌、印度好手森恩，與林俊易、戚又仁分頭挺進16強。

李佳豪今年在超級1000系列全英公開賽打出生涯代表作，闖進決賽後輸給中國名將石宇奇，以亞軍作收，上一站瑞士公開賽在首輪出局後，睽違近3週再戰在中國寧波舉辦的亞錦賽。

李佳豪首輪對手為印度好手森恩（Lakshya Sen），對手曾在2021年世錦賽摘銅，過去兩度交手，李佳豪還未嘗敗績。

李佳豪今天在開賽3比8落後情況下，拉出一波8比0攻勢超前，儘管隨後又被對手逆轉，但李佳豪很快穩住陣腳，連得4分，以21比18搶下首局。

李佳豪次局乘勝追擊，在7比5領先時，一口氣連得8分拉開差距，以21比10贏得勝利，16強將碰上2021年世錦賽金牌、新加坡選手駱建佑。

另外，台灣一哥周天成首輪以2個17比21不敵日本選手西本拳太，至於「左手重砲」林俊易、戚又仁則通過首輪考驗，與男雙組合李哲輝和楊博軒、楊博涵與劉廣珩分頭搶下16強門票。