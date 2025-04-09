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足球／紐西蘭女足退賽風波 足協：虛心檢討、改進

中央社／ 台北9日電
台灣女足與紐西蘭友誼賽因場地安全被迫取消，引發立委關切，教育部長鄭英耀（右）、體育署長鄭世忠（左）答詢。中央社
台灣女足與紐西蘭友誼賽因場地安全被迫取消，引發立委關切，教育部長鄭英耀（右）、體育署長鄭世忠（左）答詢。中央社

台灣女足原訂8日與紐西蘭在高雄楠梓足球場進行邀請賽，但紐西蘭因對場地安全有疑慮決定退賽，朝野立委今天輪番砲轟中華足協，對此足協表示，虛心檢討、改進。

台灣女足原訂4月8日國際女子足球邀請賽在高雄楠梓足球場迎戰紐西蘭，卻因場地問題喊卡，針對紐西蘭女足因場地安全疑慮取消比賽，台灣女子足球員工會也表達完全認同。

紐西蘭女足退賽話題持續延燒，今天不僅引發朝野立委關切，教育部體育署長鄭世忠也說，將撤銷此次賽事對足協補助的新台幣300萬元。中華民國足球協會對此僅回應，虛心檢討、改進。

據了解，3月6日楠梓足球場曾舉辦亞足聯挑戰聯賽，當時場地並無什麼異狀，而台灣男足後續在3月18日至23日於同場地練球，這期間因適逢下雨，場地泥濘不堪，場地也迅速惡化，接下來再輪到女足隊集訓，根本沒時間讓場地修復。

足壇人士指出，依過往經驗，若場、地草皮等出現中等程度損傷，至少需一週以上時間復原，若場地有遭遇演唱會等大型活動，高雄市運發局會先整理場地至少3週，才會再將場地租借給運動賽事主辦單位。

足壇人士不解表示，球場從3月中開始就一直是足協在使用，球場的狀況應該很清楚，且看到球場滿目瘡痍的照片，「身為足球人，我自己也覺得很丟臉。」

他強調，另一方面足協也輕忽紐西蘭女足球員身價和反應，畢竟紐西蘭女足是曾踢進世界盃的隊伍，陣中不少球員都在世界頂級聯賽效力，球員也會憂心場地問題恐影響職業生涯。

中華足協 體育署

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