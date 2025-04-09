全中運／鄭琹云領軍金城國中 盼為台南重溫射箭金牌夢

台南市射箭隊曾經在107年全中運締造國男個人、高中混雙雙金的巔峰期，去年全中運由「樹懶」鄭琹云領軍的金城國中射箭隊更一舉摘下1銀、2銅佳績，今年身為全中運地主，將朝著重返8年前的榮光為目標。

金城國中射箭隊成立於2004年，現任教練陳能陞過去是兩屆世大運國手，在2006年才接掌金城國中射箭隊的訓練工作，過去校區原本在中西區，射箭場是在地下室僅有30公尺的五道靶，但在2015年金城國中移至市政府旁的安平區新校區，同時擁有了一座可以開闔屋頂的60、90公尺的嶄新射箭場，也讓金城國中成為台南射箭三級制的重要訓練基地。

對於金城國中射箭隊，陳能陞並不求量而重質，選手人數也採精兵制，從興南國小到金城國中和高中三級都只維持在10多人左右的數量，而且除了比賽成績之外，陳能陞更注重選手之間的倫理制並且注重選手的紀律，過去也有不注重紀錄選手遭退隊的紀錄，陳能陞說：「訓練和紀律相輔相成，成績再好，沒有紀律都很難維持好的成績。」金城國中過去就曾訓練出世青國手蕭宇倢和目前在國訓的陳芳翊等青年名將。

金城國中射箭在去年全中運創下1銀2銅佳績，都離不開主力選手「樹懶」鄭琹云，三面獎牌都跟她有關，其中包含國女個人銀牌，鄭琹云在今年3月又於花蓮剛結束的全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽中於8年級女子個人賽中再射下銀牌，成績跟她的個性一樣都是平穩溫和輸出。

年僅15歲的鄭琹云，身高154公分、體重44.8公斤，在海東小4時，原本有接觸跆拳道、溜冰，但最後被射箭隊教練相中力邀她進射箭隊，沒想到僅僅練了一個學期，鄭琹云就開始出成績，她說：「一開始覺得蠻好玩的，之後因為射箭有成就感，所以就一直練到現在都還是覺得很有趣，從來都沒有想過不練的念頭。」

鄭琹云的個性很有趣，動作緩慢、不急不躁，說話前會先頓個好幾秒時間後才出口，小時就被同學暱稱為「樹懶」，同時也有超脫同儕的情緒控管，連家人都很少看到她生氣的樣子，讓她能在比賽場上對手都難以解讀她的心情。

陳能陞說：「琹云其實是會緊張，但旁邊的人會完全看不出來，看起來蠻弱的、乖乖的，但其實她是一位重自律且學業也好的選手，跟她說的一些動作，她都很快就可以吸收，其實連我也很少看到她情緒激動，不過，倒是有看到幾次輸了比賽後在掉眼淚。」