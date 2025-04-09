在生存最低標完成北極長征 陳彥博：害怕都是自己設想

我國極地超馬運動員陳彥博上月再度突破極限，在617公里的「6633北極圈不休息長征賽」中，以7天23小時19分鐘成為賽事首位完賽的亞洲選手，在今天的返台記者會上他透露，面對零下30度以下的低溫和暴風雪考驗，儘管在賽事來到第5天時一度興起放棄念頭，不過每當逼著自己往前一步，就會發現原來沒有那麼可怕。

以北極圈緯度「66.34度」命名的「6633北極圈不休息長征賽」，舉辦18年來每屆完賽率不到3成，過去更不曾有亞洲選手有過完賽紀錄，而為了這項參與這項賽事，陳彥博準備了整整4年時間，更在去年展開「黑色超跑」的環台訓練。

不過在今天的返台記者會上陳彥博透露，「6633北極圈不休息長征賽」被國際媒體稱為是史詩級的冒險，賽事平均溫度在30度以下，在他完賽當天因為暴風雪來到零下37度，體感溫度更來到零下42度，這是沒有到場無法體驗的感受，自己也幾乎是在生存線的最低標準線上完成這次的賽事。

除了生理上的嚴苛考驗，陳彥博指出，在第四天夜晚進行長達120公里的最遠單站距離考驗時，晚上幾乎都是在冰河中前進，加上周邊完全沒有任何對照物，感覺時空是完全停止的，甚至可以說是失去了時間的概念，對於心理更是嚴苛挑戰，甚至讓他一度有想要放棄的念頭。

不過陳彥博也認為，因為體驗過這樣的寂靜，讓過去在生活中不得不接受各項雜訊的我們，得以斷絕所有的思緒，只能感受到自己的心態、呼吸，「你說這個過程痛苦嗎？很痛苦，你說幸福嗎？有一部分是很幸福的。當第五天我快要放棄時，我逼著自己往前，當每往前一步，你就覺得自己好像可以辦到，一切好像沒有你想像的那麼可怕，因為可怕都是自己設想出來的。」